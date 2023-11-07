譚耀宗：美擴大制裁或令港府把國安案交內地　只會害了某些人

撰文：文維廣
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全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗表示，如果美國進一步制裁本港的法官及檢控官等，令到特區政府不能有效維護國家安全，港府有可能「被迫」動用《港區國安法》第55條，把部份國安案件移交內地處理。他形容港府有必要防患未然作出提醒，串美國的可能擴大制裁，反可能害了一些他們以為能幫助的人。

譚耀宗指（資料圖片）

譚耀宗今早（7日）在商台節目中表示，美國有國會議員要求擴大針對本港的制裁令，黽會令港府「被逼」有機會啟動《香港國安法》第55條，把某些涉及國安的案件移交內地處理。不過，他強調港府不希望這樣做，如果美國以為可以透過制裁幫助某些人及案件，事實上只會害了他們，又指雖然美國未落實擴大制裁，但港府有必要防患於未然，並提醒美國有可能出現這種情況。

譚耀宗又指，《港區國安法》第55條的條文絕不兒戲，反映法例構思非常全面，在立法時留有「保險掣」。

美國五名跨黨派國會議員提案，要求將本港49名法官、檢控官及官員列入美國制裁名單，包括終審法院首席法官張舉能。美國當局早三年前、2020年8月宣布制裁十一名中港官員，包括時任保安局局長的現任特首李家超，還有鄭月娥、鄭若驊、鄧炳強、盧偉聰、曾國衞、陳國基、夏寶龍、張曉明、駱惠寧、鄭雁雄等。

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