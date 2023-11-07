斥美政客提制裁法案卑劣　港區人大及政協強烈抗議

針對有美國議員提出「香港制裁法案」，要求制裁49名香港高官及檢控官等人。全體港區全國人大代表、港區全國政協委員昨日（6日）先後發聲明，對該法案強烈抗議及堅決反對。港區人大代表批評，美方妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員；又指美國無權干涉其他地方內政，將自己意志強加他人身上。



港區人大代表的聲明指出，特區政府依照基本法及香港國安法等，對危害國家安全等嚴重犯罪案件行使執法權、檢控權、司法權，履行維護國家安全和香港法治的職責，是天公地道，不容歪曲。美國無權干涉其他地方內政，將自己意志強加於他人身上。

聲明又指，香港國安法實施以來，香港實現了由亂到治。但美國政客對此置若罔聞，不尊重甚至漠視國際法，執意插手干預香港事務，公然叫囂向履職盡責的特區官員、法官、檢控官作出所謂「制裁」，妄圖以「制裁」干預香港司法機構的獨立運作和香港司法制度，這一卑劣行徑可恥，必將徒勞無功。

港區全國政協委員的聲明稱，美國政客叫囂制裁香港多位政府官員、檢控官和法官，是對香港法治精神、司法獨立的無端中傷、惡意干擾，是粗暴、蠻橫、霸道的卑劣行為，敦促美國政客立即停止一切無理干預香港內部事務、破壞香港法治的行為，並向香港道歉。

港區政協認為，維護國家安全是香港特區政府的憲制責任，特區政府官員、檢控人員和法官，深明維護國家安全和維護香港法治的責任重大，一直堅定依法履行職責，對外國的所謂制裁、恐嚇嗤之以鼻，無畏無懼，並呼籲全港各界和全體市民團結起來，堅決反對美國政客的卑劣干預和恐嚇行為。