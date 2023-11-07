盧寵茂向夏寶龍介紹香港醫療衞生系統：仍有不少難題要克服

醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）繼續在北京的訪問行程，拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，以及拜訪國家中醫藥管理局和北京市衞生健康委員會。



盧寵茂向夏寶龍介紹香港醫療衞生系統的概況。他說︰「香港擁有高水平的醫療專業和高效率的醫療衞生體系，多項健康指標處於全球領先水平，也是全球最長壽和嬰兒死亡率最低的地區之一。但特區政府在醫療衞生領域仍有不少難題要克服，例如人口高齡化、醫護人手不足及公營醫療系統的龐大負荷等。」

盧寵茂表示，香港的醫療衞生系統必須持續變革求新，以應對社會與日俱增的服務需求，並提到《施政報告》有10項相關措施。

盧寵茂今日亦與國家中醫藥管理局黨組書記、局長余艷紅會面，介紹《施政報告》內推動中醫藥發展的政策措施，並提到《施政報告》提及要充份發揮政府中藥檢測中心的優勢。

與北京衞健委交流醫院管理

代表團早上拜訪北京市衞健委，盧寵茂向黨委書記、副主任鍾東波介紹香港在醫療衞生領域的最新發展，代表團成員則分享了香港在醫療衞生發展方面的經驗和成果。雙方在優化醫院管理、改善公共衞生、提高醫療服務質量等方面進行深入交流。

代表團包括醫衞局常任秘書長陳松青、衞生署署長林文健、醫院管理局主席范鴻齡和醫管局行政總裁高拔陞。他們明日（8日）會拜訪國家藥品監督管理局。