4年前倡200億買社福物業　暫花1.5億買4物業　孫玉菡否認出手低

2019/20年度《財政預算案》提出，撥款200億元買物業設立過百個社福設施。勞工及福利局局長孫玉菡今天（8日）說，截至今年3月，用了約1.5億元購入4個物業，分別在深水埗區、中西區、東區和觀塘區，孫玉菡不認同有議員質疑出手低，影響成效。



2019年提出撥200億買社福物業 至今花1.5億買4物業

當年《財政預算案》建議擲200億元購入全港多個地區近160個物業，作社福用途，包括48間長者鄰舍中心、28間幼兒中心、15間長者日間護理中心、12間到校學前康復服務辦公室等。

四年過去，勞工及福利局局長孫玉菡今天（8日）出席立法會大會交代購買進度，他說截至今年3月底，社署用了大約1.5億元，購買4個物業，分別位於深水埗區、中西區、東區和觀塘區，用於設立家長或親屬資源中心，以及自閉症人士支援中心，並提供到校學前康復服務。

選委會界別議員江玉歡質疑200億買社福物業計劃成效。（立法會直播截圖）

江玉歡質疑計劃成效：局長你很節儉出手低

選委會界別議員江玉歡質疑計劃成效，「200億只用了1.5億，看似有點奇怪。想問局長，是局長你很節儉出手低，還是計劃實際操作和計劃初衷並不銜接？」，經民聯陸瀚民亦質疑200億未能盡用，「200億的資金都是用不完，能夠畫線，將200億資金重新投入社福界其他運用」。

稱大多不符消防、土地用途 孫玉菡：不認為是出手低

孫玉菡說，撥款至今收到450份放售建議書，約300個物業不符合消防、土地用途等被評為不適合購入，60個物業的業主收回放售建議書，8個物業超出合理價格，有70個正在跟進和評估當中，包括正實地評估。他說，局方會實事求是運用200億元買社福物業，「我們沒有停過步，一直希望在市場上尋找所需處所，配合社福發展所需。我們不認為是出手低，因為經過產業署，只要是釐定市價之內，我們都願意洽購，但過去經驗和同事談，每一個特定處所規限都多，有一定挑戰」

他又指，政府正繼續物色和購置合適的物業，於2023/24年度預留約7.89億元用作相關工作。