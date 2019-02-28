【財政預算案2019】斥200億買社福物業　迫遷血淚史或為原動力

財政司司長陳茂波昨日（27日）公布最新一份《財政預算案》，將撥款200億元，於全港購置60個物業以設立逾130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計8.6萬人受惠；然而在一眾可購置物業當中，勞福局局長羅致光今（28日）解畫明言，購置領展物業機會接近「零」。 翻查過往資料，並不難發現過去不少租用領展商場作會址的社福機構，曾因被加租、加徵管理費，最後被迫遷出；政府今年如此「大動干戈」，相關社福機構被迫遷的「血淚史」，或為推行相關措施的原動力。

為解決土地不足而無法興建社福設施的問題，政府決定撥款200億元購買私人物業騰出空間。（資料圖片）

政府消息人士昨日解釋，推行相關措施是因社福設施的需求急切，因此政府在是次預算案提出紓緩需求的大方向，將以200億元作為項目的撥款上限，購買約60個非住宿商業樓宇、私人物業單位，用作增加社福設施的用途。

而勞福局局長羅致光今（28日）亦表明，目標選址18區都有，總面積接近4萬平方呎，只佔全港空置總存量0.1%，商廈、商場、辦公室、活化工廈俱有可能，相信對影響市場情況輕微；但亦指購買屋邨商場地方需求不高，「領展買地方，機會接近零」。

翻查資料，租金問題確令社福界受困擾，「NGO關注領展租約小組」曾於去年7月8日向立法會提交意見書，當中鋪陳在2016年至2018年間，社福機構被商場營運者加租迫遷的事件。

意見書指，2016年廣田邨5間社會服務單位被領展加租，即使房屋暑及社會福利署介入，5間社福機構分別提供幼稚園、家庭服務、青少年服務及社區服務，全數拒絕簽訂新約，最終被迫遷出。

勞工及褔利局今日（28日）就《財政預算案》相關措施舉行記者會。（余俊亮攝）

根據過往報道，涉及的5間機構包括：社署藍田綜合家庭服務中心、藍田街坊福利會、博愛醫院旗下一間幼兒中心、基督教聯合那打素社康服務所健康院及小童群益會外展社工服務隊。

而類似情況屢見不鮮，同年，牛頭角彩霞邨商場業主向兩間社福機構加徵管理費，變相加租兩成。2017年，基督教香港信義會於沙田新田圍商場的會址，被大幅加租1.6倍，經營成本增加近兩成。

去年，南葵涌社會服務處與明愛醫院合作，在深水埗富昌邨商場開辦社康中心，提供基層及長者醫療服務。然而，領展大約於同年7至8月，發信稱商場需要裝修，要求機構遷出，最終相關社康中心亦被迫遷。

勞工及褔利局局長羅致光今日（28日）出席《財政預算案》相關措施記者會。（余俊亮攝）

受加租影響的並不限於社福機構。環保團體綠領行動自2009年開始租用李鄭屋商場舖位，至今被領展加租兩次，每次加租幅度約四成至五成。

與領展有「牙齒印」的新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀，早前聯同工聯會立法會議員麥美娟提出私人條例草案，要求規管領展（及其後拆售）的商場及街市物業的租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。因此不難理解羅致光局長明言：「領展買地方，機會接近零」。