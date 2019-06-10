200億買社福物業　產業署：可委托物業代理「搵盤」　不會付佣金

港府將擲200億元計劃於全港多個地區購入近160個物業，作社福用途。勞工及福利局羅致光今(10日)表示，暫未具體物色任何物業，需待財委會審批後始會展開程序，他又強調，尋找適合場所是可遇不可求，又相信未必可購入清單上全數列出物業。 有議員關注利益輸送問題，羅則回應稱，將由督導委員會負責監督，確保公帑運用得當。產業署署長劉明光則強調，倘物業價格高於參考同類物業後所訂水平，則會選擇放棄，港府亦不會向物業代理繳付佣金，由買賣雙方自行負責。

羅致光今(10日)交代指，當局提交的購買清單中所列物業，暫未有具體選址。(資料圖片)

最新一份《財政預算案》建議，撥款200億元予政府購置社福物業，勞福局提交的清單共列出158個設施，涵蓋家庭及幼兒照顧、安老服務、康復服務及青年服務設施，合共5.7萬平方米，建議購置物業可包括商業樓宇、寫字樓或活化工廈，但無透露確實選址。

洽購時不公開物業地址 防坐地起價

立法會福利事務委員會今討論有關事宜，多名議員關注會否造成托市之嫌，羅致光則解釋，產業署於買賣租賃佫上有固定程序，督導委員會亦會由社署長及產業署署長分別擔任主席及成員，負責監督及作出購置物業的集體決定，洽購時亦不便公開物業地址，以防有人坐地起價。

工黨張超雄則指監察成疑，羅致光解釋，由於購買物業需盡快下決定，難委任外間獨立人士參與，亦難逐項交予立法會審批，他建議，可考慮由相關同事每年前往立法會報告購買進度，不過，張則表明不收貨，事後匯報並非監察，「只係被通知」，揚言會於財委會投反對票。

期望明年首季買首批物業

工聯會郭偉強則擔心港府購物業計劃最終落空，「如果仲未物色，會唔會最終可能都只係搵嚟講，原來落實唔到」，羅則解釋，現階段並無具體選址，但期望可於7月獲財委會審批撥款，於明年首季購買首批物業，並最快於明年底投入服務，他又提到，購買領展物業機會不高，但不會排除，將以方便使用者為大前提。

鄺俊宇則直言，最怕港府大手筆豪擲200億元購買物業，最終淪為「大水魚」，又建議港府先善用荒廢的閒置校舍。

產業署現已有數十間物業代理名單

羅致光解釋，會努力爭取空置校舍作社福用途，但部分被撥作非牟利機構重建時的過渡安排、或用作過渡性房屋；產業署署長劉明光則表示，現時有不同方式租買物業，透過地產代理亦是其中一個方法，產業署現有數十間物業代理名單。他表明，產業署內有物業評估委員會，購買物業前，會視乎其他類近單位市價，並訂出最高可接受價格，如果超逾該底線，則會放棄，他又強調，港府不會給佣金予洽接交易的物業代理，買賣雙方支付佣金方面，港府不會參與。