美容、健身服務冷靜期何時推出？　政府：經濟剛復常要小心檢視

政府在2019年展開為期3個月的諮詢，為美容、健身服務合約設定「冷靜期」，惟後來沒有下文。政府今日（8日）表示，香港剛開始復常，企業營運面對不少挑戰，要小心檢視相關建議。



2022年4月，海關拘捕一名連鎖健身中心女職員，涉嫌違反《商品說明條例》。（資料圖片/楊嘉朗攝）

政府在2019年推出公眾諮詢，收集市民對於立法實施法定冷靜期規管美容和健身服務消費合約的意見，但至今沒有下文。商務及經濟發展局局長丘應樺回應立法會議員陳健波的書面質詢時指，政府留意到社會關注涉及預繳式消費的不良營商手法，但稱2019年諮詢後不久，「社會環境、經濟情況和消費氣氛都產生了急劇變化」，而香港剛於今年開始復常，企業尤其是中小企業 營運仍面對不少挑戰，政府會繼續因應經濟環境、投訴及執法等數字，小心檢視有關建議，然後再決定未來路向。

餌誘式廣告宣傳和先誘後轉銷售行為增加

丘應樺亦回應了近年不良營商手法的數據，引用消委會最近3個財政年度的資料，顯示佔投訴超過一半的虛假商品說明，由每年約1,000宗減少至2022至23年度的824宗，但餌誘式廣告宣傳和先誘後轉銷售行為則呈現上升趨勢。

至於執法行動，2020年至2023年9月底，海關共進行6次專項執法行動，就住40,004項投訴加上主動調查個案，成立了444宗詳細調查。期內完成470宗調查，完成276宗檢控個案，其中有251宗定罪，成功檢控率超過九成。最長刑期的是監禁27個月，是歷來最重刑期，涉及健身中心職員以具威嚇性營業行為銷售健身服務合約。