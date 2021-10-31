消委會駁規管代理屬轉嫁風險　海外代理：冷靜期令一半成交做唔成

消費者委員會上周四（28日）公布銷售海外一手樓的報告，議題熱門、牽涉金額大及投訴上升，要求當局修訂監管條例。其後，運房及地監局回應認為要求有關代理領牌，可能會違反自由貿易原則。



消委會主席林定國接受《香港01》專訪時表示不認同其看法。「技術上我看不到（規管）有咩困難，同樣係做賣樓有牌先有切入點去負法律責任，要監管規則一同遵守。」又指監管代理並非代表令買海外樓的風險下降，直言「可能風險一樣咁高，但重點係市民知唔知風險」，「起碼令到代理需做盡職調查」，為自己的說話負責。他進一步解說，指規管屬監管的切入點，是「一個入口」讓有關樓盤一旦發生問題，代理同樣要承擔風險，直言是「發展商出錢請（代理）的」。



有未有領地產代理牌照的英國物業顧問同意看法保證買家，但認為一旦設冷靜期，「一半成交會做唔成。」



對於運房及地監局認為要求有關代理領牌，只會將海外發展商的自身問題，不合理地轉嫁地產代理，並可能會違反自由貿易原則，消委會主席林定國不認同其看法。（李澤彤攝）

消費者委員會上周四（28日）公布要求監管在港銷售海外一手樓的報告，指有關議題近年引起不少人關注、產品的金額少則數十萬，多則過千萬，對買家影響甚大，加上投訴飆升，研究向政府提出五大建議，包括收緊《地產代理條例》的豁免令，要求境外一手樓銷售須由持牌代理或營業員進行。

對於運房及地監局認為要求有關代理領牌，只會將海外發展商的自身問題，不合理地轉嫁地產代理，並可能會違反自由貿易原則，消委會主席林定國不認同其看法。「技術上我看不到（規管）有咩困難，同樣係做賣樓，同一活動需要監管，我覺得係有道理，邏輯係通！有牌先有切入點去負法律責任，要監管規則一同遵守。」

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林解釋，中介代理有責任向買家提出購買海外「樓花」、所出售的產品、樓宇潛在的風險及注意事項，加上代理是代發展商向有關人士推銷產品，由發展商出資，兩者是有金錢交易，有責任承擔一定風險，「無人話有牌就保證無事，但萬一出事就要有合理負責、要有提出解釋有關風險、分析，並非金額上絕對負責。」

林強調，有關規管屬監管的切入點，是「一個入口」讓有關樓盤一旦發生問題，代理同樣要承擔風險，「要知道要有責任去講解，如果無牌有事就可逃避就可避法律責任，有實際基礎讓監管可成事。」他又以運動作比喻，「做任何運動都可能有風險，但你唔會因為咁唔去做，你都會搵有牌教練去教，先充分了解風險，買樓實際不是零風險，都有可能爛尾樓，但重點係市民知唔知風險，了解風險先決定去唔去做。」

作為多年英國物業顧問葉桃樂是英國物業代理，客人主要是港人，他只銷售海外物業，所以不需要亦沒有持牌，但他卻認為消委會建議有一定道理，認同部分做法。

他認同需要監管代理人有否如實講解當地樓盤情況及風險，並有否實地了解當地的規例，並要作出承諾。但對於是否要懂得當地語言，認為並非必需，「好多賣日本樓代理都唔識日本，但日本樓書好多時已有翻譯，最重要係代理真正了解當地條文及細節。」有門路處理相關事項更重要。

他又認為為買家設立「冷靜期」的確可作出較大保障，坦言不少準買家到展銷會了解詳情，易於被當時熱切氣氛的環境影響「沖昏頭腦」，付出訂金後卻有所後悔，可以發還部份訂金較佳，但坦言有關規例必定令行內大力反對，「當時一定衝動，如果立下規例，當中一半交易都會唔成功。」