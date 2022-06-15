日本通過「AV被害防止法」　設冷靜期與下架條款保護演出者權利

日本國會參議院6月15日通過「AV出演被害防止法」，為AV出演者設下取消契約的權利，規範拍攝簽約內容，用以防止成人影片業界以威迫利誘手段強迫女性拍攝，同時保護女性免受性剝削。



日本在4月1日修法下降成人年齡，從20歲下調至18歲，為回應社會對保護AV出演者的要求，日本國會決定加快討論議案。「AV出演被害防止法」在15日正式通過，法律對任何年齡，所有性別均有效。

新法律的焦點在於為AV出演者設下無條件取消契約的權利，法律規定在製作公司與出演者簽約後，有1個月時間的冷靜期，期間出演者可隨時提出解約。在拍攝後法律亦規定設下4個月的冷靜期，期間出演者同樣可隨時提出解約，讓影片取消上架發售。而影片公開發售後的1年後，出演者亦可提出要求，將影片下架。

圖為2021年7月新宿歌舞伎町街，新法律為保護被威迫利誘手段強迫拍攝AV的女性。（Getty）

法律亦規範拍攝簽約內容，以堵塞企圖利用契約條文，設下取消契約要支付大量賠償金等的方法鑽漏洞。法律同時設下罰則，以阻嚇犯罪者。

一年後無條件下架權利

桐蔭横濱大學法律學，河合幹雄教授在《現代經濟》的一篇文章指出，利用威迫利誘手段強迫拍攝AV的個案，數字上雖然只有全販售作品的1%，但那是因為相關的影片大賣，出演者特意要求影片下架作出投訴，才被計算在內。大部分作品因無人問津認識，因而不了了之，實際被害數字應該更大。

不少投訴個案，都是星探以「明星偶像」、「Youtuber」等做招來，吸引想賺外快的女性上釣，簽約後發現是拍成人影片時，以各種威迫利誘手段令受害者就範。很多人感到後悔或各種原因，要求影片商下架時被拒，繼而引發訴訟。新法律下在影片公開一年後，出演者可無條件要求影片商下架停止販售。