床蝨｜民建聯促參考韓國設通報機制　建議卓永興負責處理

網傳機場快線列車有床蝨，港鐵隨即高溫清潔車廂。民建聯立法會議員何俊賢今日（10日）指，政府要重視及提高處理層次，應由政務司副司長卓永興負責的環境衞生及市容工作小組處理，小組應加入防止床蝨及設立通報機制。



何俊賢指，政府應外防輸入、內防傳播，設通報機制及與機構合作減少損害，而食環署及衛生署應加強宣傳，例如派發小冊子讓市民獲取相關資訊。

民建聯立法會議員梁熙則指，韓國就床蝨設有通報機制，如市民發現床蝨可以致電相關部門以決定下一步工作，希望香港借鑑。他又稱，現時《預防及控制及疾病條例》下都有呈報機制，認為床蝨都要納入機制，以便市民有渠道反映。

另一民建聯立法會議員陳學鋒指，政府不應被動處理，而要主動跟進，希望房署主動了解住戶，並設通報機制跟進處理。他指床蝨容易潛藏，提醒住戶要主動做好衞生工作。

近日網傳一張在機鐵上發現有蟲的照片。（網上圖片）

楊永杰：發消毒清潔指引、確保有充足滅蝨物資

另外，立法會議員楊永杰擔心床蝨疫已經傳至香港，認為政府當務之急應是向全港學校、醫院、酒店、戲院及本地公共交通營辦商等發出防治床蝨及消毒清潔的指引，包括要求港鐵公司及機管局定時使用蒸汽清潔機在車廂及機場進行清潔工作，以免蝨患進一步蔓延。

楊永杰續指，政府應設立機制監察全港蝨患的擴散及分布情況，及優化衞生防護中心有關「臭蟲(有俗稱床蝨或者木蝨)」的專題網站，包括增加政府準備及應變計劃、建議購買滅蝨工具及滅蝨水名單及售賣滅蝨工具及滅蝨藥物尤其是滅蝨水的商戶名單等，及增設有關資訊熱線，協助市民防治床蝨。他也關注政府是否有足夠滅蝨工具和滅蝨藥存量。