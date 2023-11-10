床蝨｜網傳機鐵現床蝨　乘客稱下車後會檢查衣物　確保沒藏蝨

近日網傳一張照片，懷疑機場快綫車廂座位上出現床蝨。港鐵今日（10日）回應指，已即時上車檢查，未有發現相關昆蟲，不過已進行高溫深層清潔。有機場快綫乘客直言，乘搭交通工具「唔擔心得咁多」，但旅行後仍會徹底消毒衣物。



近日網傳一張照片顯示機場快綫出現床蝨。港鐵回應指，昨日已即時上車檢查，並未發現有相關昆蟲，亦已進行高溫深層清潔。

近日網傳一張在機鐵上發現有蟲的照片。（網上圖片）

乘搭機場快線到機場的戴女士指，「唔擔心得咁多」。她指，昨日有見到網傳的照片，相信港鐵會跟進。受事件影響，她表示下車後會檢查衣物，確保沒有藏蝨，至於有否做足家居防範措施，她就稱暫時沒有，「無得避，就接受，咁好彩中咗就…上天保佑。」

戴女士表示落車後會檢查衣物，確保沒有藏床蝨，（林靄怡攝）

同樣乘搭機場快線的吳先生表示，雖然擔心香港出現床蝨問題，但對香港衞生有信心，相信不會大規模爆發。他認為，港鐵應保持資訊透明，市民才能加多留意，保持個人衛生清潔。

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打算前往日本旅遊的李女士認為，由於日本衞生情況比韓國好，所以不太擔心床蝨問題，不過仍會作出防範，例如當到達當地後，外出會在衣服上、行李箱等噴消毒酒精，回港後亦會清潔整個行李箱，「希望無床蝨問題帶到返嚟香港」。