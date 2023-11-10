床蝨｜機鐵座位有床蝨相流傳　港鐵稱未見蟲蹤　列車收回高溫清潔

昨日（9日）網上流傳一張機場快綫座位發現昆蟲的照片。港鐵公司回應指，昨晚約9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，未有發現車上類似照片中的昆蟲，不過已即時將該列列車收回車廠作徹底檢查及清潔。有滅蟲專家確認，照片中的昆蟲是床蝨。



近日網傳一張在機鐵上發現有蟲的照片。（網上圖片）

網民：打到嚟啦

昨日網上流傳一張在機鐵座位發現有蟲的照片，不少網民對此表示震驚，「完啦完啦」、「打到嚟啦」。觀林蟲害控制滅蟲專家鄭國鏗看過照片後確認，照片中的昆蟲就是床蝨。他補充，床蝨主要有熱帶同溫帶兩類，而照片中的床蝨，其背板較深色，較大機會是溫帶臭蟲。

他指，無論是雌性或雄性的溫帶臭蟲，如要進入下一個齡期，或者產卵，都需要吸血。被咬到的人，皮膚或會出現紅腫及痕癢。

港鐵：昨晚9時接乘客通報

港鐵指，昨晚約9時接到乘客通報，隨即派員上車檢查，未有發現車上類似照片中顯示的昆蟲。港鐵即時將該列列車收回車廠作徹底檢查及清潔，在清潔過程中未有發現。該列車昨晚經已進行高溫深層清潔。

港鐵表示，早於外國開始傳出爆發的床蝨問題時，作出風險評估及制定方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，並定期滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衛生。

港鐵表示，會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。本週起，為所有機場快綫列車、高鐵列車(港鐵動感號)、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。

港鐵指，有一套既定的程序按時進行清潔，所有列車每晚均會進行清潔，亦會定期進行滅蟲工作。

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