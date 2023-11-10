陳茂波明晚啟程赴美　代表李家超出席APEC領導人峰會

財政司司長陳茂波明晚（11日）啓程往美國，出席12日至13日在三藩市舉行的亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長會議，之後於15日至17日，代表行政長官出席APEC領導人非正式會議。陳茂波在與會期間，會與其他經濟體的官員舉行雙邊會談，亦會到訪企業和與當地商界人士會面。



政府早前公布行政長官李家超因日程安排，未能赴美出席APEC領導人非正式會議，改由陳茂波出席；政府並表明是李家超本人收到美方發出的邀請。



李家超目前仍在美國政府的制裁名單上，美國當局是在2020年8月宣布制裁11名中港官員，當中包括時任保安局局長的李家超。



商務及經濟發展局局長丘應樺則於14日凌晨前往三藩市，出席14日至16日舉行的部長級會議和相關活動。

今年亞太經合組織以「為所有人創造一個有韌性和可持續的未來」為主題，集中討論三個重點：互聯—為促進廣泛經濟繁榮建立強韌互聯的亞太區；創新—為可持續的未來建設創新的環境；及包容—為所有人實現平等和包容的未來。

陳茂波會在本月19日早上返抵香港。他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。丘應樺則於18日返港，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理商務及經濟發展局局長職務。