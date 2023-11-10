習近平出席APEC 美商界安排晚宴 與他同枱食飯最低消費要幾錢？
撰文：TVBS新聞網
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中國國家主席習近平確定受邀前往美國三藩市，出席下一屆亞太經合會（APEC），並安排和美國總統拜登（Joe Biden）進行正式會面。
為了迎接習近平到來，美國當地商會也將安排盛大晚宴，吸引大批企業家爭搶入席，甚至是和習近平同桌用餐的寶貴機會。
多家美媒引述中國問題專家利明璋（Bill Bishop）的說法，表示美國企業家得花2000美元，取得晚宴入席資格，倘若想和習近平同桌，傳聞至少得花4萬美元（約31萬港元）包下多個座位，才能私下附贈主桌一個位子。
雖然中國外交部至今，依然不肯透露任何行程細節，或是習近平赴美會參與的活動，但非政府組織的美中關係委員會（The National Committee on U.S.-China Relations）和美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council），日前已經表示他們將於11月15日，在三藩市舉辦盛大晚宴，宴請一名「中國高階領導人」發表重要演說，外界多半認定就是習近平本人。
企業家該怎麼「接近」習近平，根據非正式傳聞的說法，如果你只支付2000美元，那只能出席晚宴並隨機安排座位。如果想要讓企業大老闆近距離和中國領導人接觸，你得出資至少4萬美元，包下一桌8個座位後，主辦單位將給予一個主桌的位子，讓大老闆能和習近平同桌吃飯互動。
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美中長時間貿易戰和對峙，加上各種禁令限制，以及大陸修改國安法律，都讓種多美商企業面臨投資困境，不只得擔心觸法挨罰，還有可能自家員工不小心被逮捕入獄。
仍視中國為重要市場的美商們，都希望藉由這次機會，能從習近平或其他高層領袖口中，聽到一些讓他們安心的訊息，才讓這個晚宴如此搶手熱門。
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