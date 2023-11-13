港台發展體育專台？張國財稱要檢視資源　繼續與CCTV加強愛國教育

廣播處長張國財表示，港台正為2025年的全運會做好準備，提升播放器材及技術，對於有議員建議港台成為「香港體育專台」，張國財認同港台在體育節目方面要加強力度，惟要檢視資源。商務及經濟發展局局長丘應樺說，港台將繼續與央視合作，加強愛國教育。



陳健波讚張國財令港台「煥然一新」 倡發展體育專台

立法會資訊科技及廣播事務委員會今天（13日）開會，討論施政報告內容。保險界陳健波在會議上讚揚廣播處長張國財上任以來，令港台煥然一新，稱不少人希望港台播放更多國劇，同時有意見認為港台發展成為「香港體育專台」，播放其他台不願播放的節目，例如學界比賽或其他地區賽事等。

張國財回應說港台有轉播學界的節目，至於將來會否發展成專門的體育台，就需要再檢視資源，現時正積極提升器材及技術，為2025年的全運會做好準備，港台一直會在體育節目方面加強力度。

丘應樺：港台將加強愛國教育

港台目標明年內在本港與內地播出不少於兩項合拍項目，培養市民的愛國情懷，推動中華文化，，亦會安排更多內地節目或頻道在港台播放，明年底前港台轉播中央廣播電視總台粵港澳大灣區之聲FM頻道的覆蓋率，會由50%增至99%。

商務及經濟發展局局長丘應樺說，自從張國財上任廣播處長後，都有根據港台約章履行責任，與中央廣播電視總台方面有密切聯繫，加強愛國教育，亦轉播了CCTV及CGTN的頻道，讓本港市民了解國內情況。

港台大樓搬遷未有確實決定

對於自由黨立法會議員邵家輝建議港台重建或裝修，丘應樺說港台大樓搬遷方面，當局暫時未有一個確實的決定，會密切研究，期間會讓港台有足夠支援維修及發展所需。