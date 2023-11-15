網上及電騙案今年首9個月失逾44億　騎劫即時通訊軟件帳戶暴升8倍

近年本港的網上和電話騙案數字及損失金額持續上升，今年首九個月警方接獲的相關案件合計逾2萬3千宗，同期損失金額總計高逾44億元；不論案件數字和損失金額均已超越去年全年數字。當中，網上騙案今年首九個月涉及的損失金額逾37億元，也超越去年全年的約30億，其中以網上求職及投資騙案的損失更高逾28億元，幾近較去年全年多一倍。



此外，涉及包括即時通訊軟件帳戶騎劫的網上戶口盜用類別案件宗數更暴升，由去年全年168宗，暴升8倍至今年首九個月的1553宗，損失款預逾4100萬，當中有2800萬元損失正涉及即時通訊軟件帳戶被騎劫。



鄧炳強在回覆立法會議員梁毓偉的書面提問中，提供了過去三年及今年截至九月的網上及電話騙案數字和損失金額資料，但表示警方並無備存舉報及求助宗數，也沒有就受害人的年齡作分類統計。

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根據警方資料，網上騙案主要再分為網上商業騙案、包括網上求職或投資騙案的網上雜項騙案、釣魚騙案、社交媒體騙案、電郵騙案及網上銀行騙案，當中可見除電郵騙案呈下跌趨勢外，其他各類型的網上騙案近年均持續上升，過去三年又以網上商業騙案佔多數，但今件首九個月可見，包括網上求職等的網上雜項騙案數字，也漸追近排首位的網上商業騙案。而電話騙案則主要是假冒官員、猜猜我是誰和虛構綁架，後兩者今年首九個月錄得的案件數字，分別為1822宗和5宗，超越去年的全年總數的1540宗和1宗。

網上及電話騙案持續上升（立法會文件）

而網上及電話騙案的損失金額也十分驚人，今年首九個月網上騙案的損失已逾37億元，超過去年全年的約30億元，又以網雜項騙案的損失最高達28億，更是去年全年的差不多一倍。而電話騙案類別的猜猜我是誰案件，損失金額也較去年為高。

網上及電話騙案的損失金額也不斷上升（立法會文件）

保安局局長鄧炳強指，針對騙徒透過即時通訊應用程式、社交平台及網絡搜尋器犯案，通訊辦、警方及主要電訊商於去年 9 月初成立專責工作小組，致力從電訊服務角度研究及推出不同措施，打擊透過電訊網絡傳送的詐騙訊息。其中，電訊商已於 2022 年9 月與警方建立聯絡機制,根據警方提供的詐騙記錄及資料，阻截用戶登入懷疑詐騙網站。警方透過分析來自市民的舉報，至今促使電訊商成功攔截超過 5 300 個涉及詐騙案的網頁連結。

他續指，近月警方留意到涉及即時通訊軟件例如 WhatsApp)帳戶騎劫騙案數字飆升，隨即從多角度加強打擊相關騙案。針對有騙徒把虛假的 WhatsApp 登入網站在搜尋器以「WhatsApp」作關鍵字投放廣告，誤導市民登入網站以騙取帳戶資料，警方隨即通報電訊商攔截相關網頁，亦已向相關的網頁搜尋器及海外有關當局提出移除虛假 WhatsApp網頁廣告的要求。

他強調，政府政府會繼續密切留意詐騙案的趨勢，不時檢視打擊騙案的措施及策略，以加強對市民的保障。