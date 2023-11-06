WhatsApp 騙案猖獗，用家收到不知名訊息、SMS、連結都非常擔心，怕會因此被騎劫帳戶。近日，外媒在 WhatsApp Beta 版中發現，WhatsApp 將會推出新的認證方法，加強對帳戶的保護，對用家來說非常實用。



WhatsApp 騙案數字驚人

WhatsApp 作為香港主要的通訊 App，大部分人都會使用，而且當中包含大量私人資料，如聯絡人、手機號碼。因此，當 WhatsApp 帳戶被騎劫時，就會牽連甚廣。警方早前公布 9 月有多達 1366 宗網上騙案，9成涉及 WhatsApp，而且兩個月的涉案損失高達 2,820 萬，可見 WhatsApp 的安全性有待加強，以及用家需要正視。

外媒「WABetaInfo」在 WhatsApp Beta 版中發現，WhstApp 要求用家輸入 Email，作為核實帳戶之用，旨在增強平台的安全性。 這項新功能圍繞著電郵地址的使用展開，目的為使用者提供額外的保護。

同時，當用家把 Email 連結到 WhatsApp 後，就能使用 Email 登入 WhatsApp，不只局限透過手機號碼登入。而且，用家將可以使用 Email 來增強安全性和帳戶恢復，用法應該類似現時的雙重認證。如果之後在其他新裝置登入時，都必需時使用 Email 認證的話，估計能打擊黑客盜取 WhatsApp 帳號的情況。

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資料來源：pcmag