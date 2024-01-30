《香港01》辦家長媒體及資訊素養講座　拆解網上騙案提防子女受騙

現今網絡資訊泛濫，騙案手法更是層出不窮，令不少年輕人墮入網上騙局，因此家長亦需提升媒體及資訊素養，認識騙案手法和防騙招數，從而教導子女分辨資訊真偽和詐騙陷阱。《香港01》早前為北角張祝珊英文中學舉辦家長媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解學生常遇網上騙案，並探討家長的角色。



《香港01》早前為北角張祝珊英文中學舉辦家長媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解學生常遇網上騙案，並探討家長的角色。（羅國輝攝）

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，他先向家長指出現時網上資訊難以分辨真偽，網上騙案不斷增加，例如有騙徒假冒政府部門或私人公司發送訊息進行詐騙，近期更接連出現多宗Whatsapp騙案。因此有必要培養學生的媒體及資訊素養，學習如何判辨真假資訊、尋找和選取合適的資訊及善用科技等，而家長亦需時刻裝備自己，於日常生活中教導和保護子女。

蕭輝浩又引用網上購物騙案例子，指出近年騙徒會透過假扮賣家在社交媒體上發布帖文訛稱賣貨，誘騙買家存入款項後失去聯絡，又以網上遊戲騙案為例，指出騙徒亦會以遊戲道具為利誘，威脅青少年拍攝並提供不雅照片。（羅國輝攝）

他又引用網上購物騙案例子，指出近年騙徒會透過假扮賣家在社交媒體上發布帖文訛稱賣貨，誘騙買家存入款項後失去聯絡，又以網上遊戲騙案為例，指出騙徒亦會以遊戲道具為利誘，威脅青少年拍攝並提供不雅照片。講座又提到，生成式人工智能ChatGPT是現時最新的科技，而騙徒亦會利用相關技術行騙，因此家長亦需掌握如何正確使用該技術，從而教導子女預防網上騙案。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747