APEC峰會｜陳茂波不猜測「習拜會」後美方會否放寬對香港官員制裁

正在三藩市出席亞太經合組織會議（APEC）的財政司司長陳茂波說，相信全球都很期待國家主席習近平與美國總統拜登會面，希望全球兩個最大經濟體可以多對話，商討合作，推動相互發展。對於「習拜會」後美方會否放寬對香港官員制裁，陳茂波說不猜測。



陳茂波冀在領導人非正式會議「說好香港故事」

陳茂波在美國三藩市接受香港傳媒訪問時說，稍後會出席領導人非正式會議，向各經濟體介紹香港的新機遇及優勢，與不同經濟體對話招商引才，說好香港故事，此行亦會向美國商界介紹香港情況，鼓勵他們來港發展，形容香港是非常好的跳板，將產品服務推銷到內地或亞洲其他地方。

稱全世界期待「習拜會」 冀多對話多合作

國家主席習近平抵達美國三藩市，準備出席亞太經合組織會議，期間會與美國總統拜登會面。陳茂波相信，自己稍後在亞太經合組織會議會場，有機會見到國家主席習近平。對於中美元首會面，陳茂波相信全世界都很期待，希望全球兩個最大經濟體可以多對話，多機會商討合作，對全球及區域經濟非常重要，有助經濟復蘇及增長。

陳茂波不猜測「習拜會」後會否放寬對香港官員制裁

對於「習拜會」後美方會否放寬對香港官員制裁，陳茂波說不猜測。