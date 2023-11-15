夏寶龍深圳見外資　李家超稱有助了解國策　避談自己有否見夏寶龍

港澳辦主任夏寶龍南下深圳與太古集團見面，行政長官李家超被問到是否想安撫外資，他表示，非常支持今次會面，稱中央官員接見不同人士，是為了令各界明白國家政策、香港政策，希望更多企業來國內和香港投資。被問到今次有否到深圳見夏寶龍，他沒正面回應，只是說任何跟國家官員的會面，「如果我們公開，是會公布的」。



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夏寶龍深圳見外資 李家超稱有助了解國策

李家超今天（15日）下午落區，先後到訪黃大仙慈樂邨和觀塘順利邨，稱冀讓社會各界更了解《施政報告》內容，之後會見傳媒。

港澳辦主任夏寶龍昨天（14日）南下深圳與太古集團行政總裁見面，被問到如何看夏寶龍會見太古集團，是否想安撫外資。李家超說，相信中央官員不同階段接見不同人士，目的是為了令各界明白國家政策、香港政策。他說全面通關後要推廣營商，不論特區或國家官員都是朝著這個方向聯通世界，他對夏寶龍與外資會面非常支持，令不同企業特別是外國企業，可向國家官員了解到情況，令到多贏方案得以實踐，希望更多企業來國內和香港投資，整個投資會為區域帶來好處。

李家超避談自己有否見夏寶龍

李家超被追問今次有否到深圳見夏寶龍，他沒正面回應，只是說任何跟國家官員的會面，「如果我們公開，是會公布的」。

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民主黨被DQ年宵攤檔是否黑箱作業？李家超：心中有數

李家超被問到民主黨一名職員競投維園年宵攤位後，被食環署取消資格，沒透露原因，政府是否有黑名單，會否予人黑箱作業觀感。他回應說，任何投標都要按規矩，個別個案不去討論，規矩是投標者都知道的，任何人對自己的投標都「心中有數」。

為落區不去APEC？李家超：日程原因委派財政司赴美

被問到為了落區而不去美國APEC會議的原因，李家超重申是因為日程原因委派了財政司司長出席APEC會議。

特首政策組被指久未開大會 李家超：每周有與特首開會

有指特首政策組很長時間無開大會，李家超說特首政策組每個星期都與特首開會，由他直接指派任務，工作繁忙，指今次《施政報告》都由特首政策組深入制訂。他強調與專家接觸不限於開會，例如有專家指開大會的話每個人只能說幾分鐘，所以有個人與個人接觸，亦有電郵聯絡，指有一些很坦白的意見，專家亦不想公開。