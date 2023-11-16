區議會選舉｜投票日不再有免費乘車　陳國基：對投票率無實質作用

政務司司長陳國基表明，12月10日的區議會選舉投票日，不會再有「免費乘車」安排。他解釋，選民一般在住所附近投票，根本不用乘車往票站，對投票率沒什麼實質作用。他又強調，區議會新制度是要去政治化，不應以投票率高低論成敗，又透露正擬定179名委任議員名單，但不預測在選舉落敗的人士，會否獲委任。



陳國基表明今屆區選不會再有免費乘車安排。（資料圖片/李宇婷攝）

兩年前立法會選舉投票日，多個公共交通營辦商推出「免費乘車」安排，但陳國基接受《星島日報》訪問時表明，下月的區選投票日不會再有類似安排。至於取消「免費乘車」是否因為擔心會令更多市民北上出遊，他指這是兩回事，強調投票時間很長，市民投票後再北上，時間上綽綽有餘。

有建制派關注選舉日翌日訂為學校假期，恐家長帶子女外遊而不投票，他解釋選舉翌日為學校假期源於過去選舉完成點票後，一些借用作票站的校舍恢復原狀、歸還校方的時間較遲，影響學校正常運作，故接納選管會建議定為學校假期，強調有實際需要。

今次區選提名加入必須獲地區「三會」成員提名的要求，不少有地區社團或政黨背景的「三會」成員手握提名權，有意見憂會衍生「裙帶式政治」，陳國基表示不同意，強調三會成員提名時也有責任審視參選人的愛國立場、政績等，不能提名不愛國的參選人，由他任主席的區議會資格審查委員會也會作篩選。

不存在政治「減辣」 23條立法與國安法互不取代

另外，立法會議員謝偉俊近日提出，《基本法》23條立法後，可取代現行《香港國安法》，在政治上「減辣」。但陳國基表明兩者互不取代，強調國安工作不存在「減辣」，又指過去港人國安觀念太過脆弱導致生病，現時要建立「最強免疫系統」。

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