區議會選舉｜未為叱咤拉票先為區選谷票　尹光「少你一票」籲投票

區議會選舉還有不足一個月舉行，進入最後直路，除了政府高官總動員拍片鼓勵投票，連網民拉票力撐競逐叱咤「我最喜愛男歌手」的尹光（光B），都獲政府羅致來谷票，他為政府拍宣傳片呼籲大家在區議會選舉「投你神聖一票」，不知尹光比較關注叱咤選情，還是區議會選情呢？



尹光孖謝雪心籲投票 惟無改編名曲做《少你一票》

有份角逐叱咤「我最喜愛男歌手」的尹光，未為自己拉票，就率先為區議會選舉谷票。尹光在政制及內地事務局的宣傳片中，穿上禮服孖著藝人謝雪心呼籲選民投票。難得邀請到「廟街歌王」拍片，尹光並無大開金口唱歌，只是簡單幾句呼籲「各位緊記，12月10日區議會選舉投票日，投你神聖一票，1210區選齊投票，共建美好社區」，未知網民是否收貨，會否要求尹光改編名曲《少理阿爸》做《少你一票》呢？

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尹光近期成網民寵兒 勢要推上叱咤頒獎台

雖然宣傳片只有短短15秒，但相信宣傳效果不俗，皆因74歲的尹光最近榮登網民寵兒，近期有網民不滿叱咤頒獎禮的「我最喜愛」獎由MIRROR壟斷，誓要打倒鏡粉霸權，發起要將網民一人一票選出的「我最喜愛男歌手」獎「All In」全投尹光。尹光既是樂壇前輩，又肯試新事物，深受年輕人歡迎，早前更開演唱會以AI做主題，翻唱姜濤的《Dear My Friend》，其後更推出新歌《Dear Myself》。

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尹光關注叱咤選情，還是區議會選情？

尹光暫時未為叱咤獎項拉票，不知他比較關注叱咤選情，還是區議會選情，只是知道叱咤頒獎禮明年1月1日才舉行，區議會選舉12月10日便舉行，時間上來看，似乎區選急過叱咤，不過要留意的是叱咤樂壇「我最喜愛」獎項最後10強11月17日便截止，得到網民祝福力捧的尹光，的確可以處之泰然。