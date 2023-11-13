區議會選舉｜陸啟康：街道欄杆不得掛「直旗」 勿借關愛隊宣傳

選舉管理委員會今晚（13日）為區議會選舉候選人舉行簡介會。選管會主席陸啟康講解競選活動注意事項時特別提到，候選人展示選舉廣告的位置必須符合相關規定，例如不得在街道欄杆上張掛「直旗」。



陸啟康又提醒，任何人不得以關愛隊名義支持候選人，「不要令人覺得關愛隊是支持你參選」，否則即屬違法。



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陸啟康表示，候選人在政府土地或私人地方展示選舉廣告，必須事先得到書面准許，又指選舉主任已經以抽籤方式編配候選人展示選舉廣告的指定展示位置，候選人在選舉主任分配的指定位置展示選舉廣告，必須符合相關規定和條件，包括基於道路安全的考慮，不得在街道欄杆和圍欄張掛「直旗」。

他又提醒，考慮到選舉期間候選人需應付大量競選工作、為平衡維持選舉公開透明原則，提交同意書到選舉事務處中央平台的期限由以往的1天改為3天。

外界關注不少候選人與地區關愛隊關係密切，恐影響選舉公平。陸啟康強調任何人不得以關愛隊名義支持候選人，在任何選舉廣告中，一旦讓人覺得候選人得到關愛隊支持，就是違法。

廉署廉潔選舉事務統籌李婉芝表示，在選舉期間內藉公開活動，煽惑另一人在選舉中不投票或投無效的票亦屬犯法，特別提到「喺Facebook出post 杯葛今次選舉、轉發post」都屬犯法。

被問及預料需時多久才能完成點票，陸啟康表示選管會從不預測點票所需時間，但他列舉了過去的點票經驗，指2019年區議會選舉用了13小時點算294萬張選票，而2021年立法會換屆選舉會則用了11小時點票，他笑稱「地委會（地區分區委員會選舉結果）瞓教之前會知道」。

今屆區議會一般選舉，44個地區直選選區由全港逾430萬合資格選民選出88個議席，而地區委員會界別的176席，則由約二千五百名地區委員會界別選民投票。