缺席APEC　李家超今日繼續繁忙行程　總商會午餐會講搶企業搶人才

行政長官李家超中午出席由香港總商會主辦的閉門商界聯合午餐會，講解新一份《施政報告》內容。今日的午餐會，適值亞太經合會議（APEC）領袖峰會正在美國三藩市舉行，上月底表示接獲邀請出席峰會的李家超稱因日程安排未能赴會，改派財政司司長陳茂波代表出席。由於李家超公布因日程安排而缺席APEC的消息時，公開的訊息只知他答應出席今日總商會午宴，令午宴備受關注。



綜合多名出席午宴的商界人士稱，李家超午宴上主要介紹《施政報告》內有關搶人才、搶企業的措施，強調相關部門會持續跟進措施落實。有與會者則說，特首在會上提到《施政報告》提出設立很多平台讓商界發展，政府亦會「走出去、引進來」，「引進來」包括舉辦很等，在「G to G （政府對接政府）」下功夫，接下來就「B to B（企業對接企業）」，亦有與會者指午餐會有助穩定商界對經濟的信心。



李家超在午宴致辭時指，香港現時不單已重回世界舞台，更是處於世界舞台的中心，自他上月25日公布《施政報告》後，過去三星期本港已舉辦多項國際盛事，也有助刺激本地卜旅遊業和消費，本港第三季經濟增長錄得4.1%。

外圍環境對經濟有影響 但香港獲中央全力支持

不過，他也承認基於外圍環境因素影響，地緣政治升溫及國際間的經濟緊縮情況，導致政府要下調全年經濟增長預測，由原先的全年增長估許介乎4%-5%之間，下調至3.2%。

李家超強調，雖然面對複雜多變的的環球經濟情況，但他的施政藍圖是依據國家主席習近平提出的四個希望和四個必須行事，他重申香港有背祖國聯通世界的優勢，中央政府也全力支持香港拼經濟，他指其《施政報告》便曾八次提及產業主導或產業導向，反映特區政府注重產業發展。

最後，他也不忘呼籲場商界人士記得12月10在區議會選舉中投票，為香港的光明未來投下信心一票。

明率行會及官員與立法會議員午宴

至於明天的行程，暫時知道李家超明天中午會到立法會大樓，出席與立法會議員的午宴，與會者包括行會成員及政府其他高層官員。

立法會秘書處於10月20日通知議員，11月17日即明天與特首、政府官員和行會成員午宴。本周二再發出電郵指適逢今年是特區立法會成立25周年，秘書處特別製作紀念影片於午宴首映，讓議員和嘉賓一同回顧過去，展望未來。午宴更邀來兩位立法會前任主席范徐麗泰和曾‍鈺‍成，及兩位秘書處前任秘書長馮載祥和吳文華出席。特區立法會成立於1998年，當年由於沒有政制「直通車」安排，中央成立臨時立法會，並運作至1998年6月30日才解散。

APEC重頭戲於17日上演

事實上，APEC領袖峰會於昨日（15日）揭開序幕，李家超期間的日程確實排得滿滿，今日除了總商會的聯合午餐會外，他早上又出席了由香港中華總商會主辦的世界青年華商論壇。而原定午餐會後，李家超會回政府總部出席由中聯辦主任鄭雁雄主講的國家安全講座，但鄭雁雄臨時因有緊急公務，講座取消。

▼11月16日下午 會見將赴內地考察的副局長和政治助理▼



不過，李家超今日下午與星期日（19日）赴內地考察及參加國家事務研修課程的副局和政助會面，鼓勵他們認真學習中央精神，深刻認識國策和發展，回來學以致用。

按APEC公布，三藩市時間16日主要是各與會領袖之間雙邊會唔，當地時間17日則是重頭戲的領袖非正式峰會。

▼11月16日早上 出席香港中華總商會世界青年華商論壇▼



至於昨日，李家超更由早至傍晚跑勻港九先後有五個活動，除其中兩項活動是透過視像發言外，早上在政府總部出席了邁向高質量發展的中國──香港的機遇與擔當「中國經濟運行與政策」國際論壇2023、下午二時半出席惜食堂賽馬會食品製作中心奠基典禮並致辭、然後是下午三時半至五時半落區，先後到慈雲山和順利邨。

▼11月15日早上出席「中國經濟運行與政策」國際論壇2023▼



▼11月15日下午出席惜食堂活動▼



▼11月15日下午分別到兩區巡視▼

