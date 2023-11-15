因日程安排選擇棄APEC峰會留港　李家超有幾忙？｜政壇諸事町

中國國家主席習近平今日香港時間清晨時份抵達美國三藩市，準備出席亞太經合組織（APEC）領袖峰會議，並會與美國總統拜登會面。但香港作為APEC成員，特首李家超早前以日程為理由，宣布不會出席APEC峰會，改委派財政司司長陳茂波出席。



到底李家超「有乜咁忙」，令他決定放棄APEC峰會呢？單是今日（15日），他已 先後「現身」五項活動，行程的確排得滿滿。



早上出席論壇 下午早段參與惜食堂奠基典禮

李家超今日早上9時半在政府總部出席了邁向高質量發展的中國──香港的機遇與擔當「中國經濟運行與政策」國際論壇2023，並在論壇致辭。該論壇由特首政策組舉辦，有中聯辦主任鄭雁雄和中國社科院院長高翔出席，是繼2018年之後再次在香港舉行。

下午2時半，李家超出席了惜食堂賽馬會食品製作中心奠基典禮並致辭。該中心位於沙田，是透過「支援非政府機構善用空置政府用地的資助計劃」獲得6,000萬元資助而成立，收集剩餘食物製作膳食，免費分發給有需要食物援助的人士，預計將於2025年落成，達致減少廚餘和幫助弱勢社群的雙重效果。

除了親身出席這兩項活動之外，李家超亦預先拍片，為2023西麗湖論壇開幕式和全國及大灣區金茶王大賽2023（港式奶茶）致辭。

下午先後到訪慈雲山和順利邨

之後，全日最「大陣仗」的行程，莫過於下午3時半至5時半的落區。李家超先在下午3時半到訪慈雲山慈樂邨一間學前兒童課餘託管中心，了解託管服務以及家長的反應。有家長表示，服務中心的確減輕了他們的壓力，因為已有人照顧在下午做功課。亦有家長表示，小孩在中心與人交流玩耍，令小孩性情平順。也有社區保姆認為，該計劃達到「多贏」的效果。

下午4時40分左右，他轉到順利邨，首先視察東九龍線的選址，再到順利商場與商戶談話，了解營商環境，並在大約5時半見記者。

由此可見，李家超今日的行程相當充實，跑勻港九新界！