區議會選舉｜陳國基籲公務員總動員　郭俊峯拆解身份證重要用途

距離下月10日的區議會選舉投票日餘下大約三星期，政府高層頻頻拍片提醒市民投票，最新是政務司司長陳國基率領轄下行政署和法援署署長拍片，呼籲公務員及家人總動員去投票；而入境處處長郭俊峯的短片，更有一石二鳥效用，既宣傳部門的工作之一簽發身份證明文件，同時提醒市民謹記帶同身份證才能投票。



陳國基指，公務員作為香港特區政府的骨幹，肩負貫徹落實「一國兩制」的重大責任，任重道遠。他聯同政務司司長辦公室轄下的行政署和法律援助署兩位同事，一起「拍片」呼籲各部門同事和家人全家總動員，在12月10日的區議會選舉中履行公民責任，踴躍投票，一起選出愛國愛港、有承擔、有抱負、願意為地區做實事的區議員，與特區政府以至社會各界攜手並肩，建設一個更美好、更幸福的社區。

郭俊峯的宣傳片則貼題地問同事身份證的用途，當然包括投票日要帶身份證以核實身份（入境處IG影片截圖）

而入境處處長郭俊峯也在部門IG上載影片，考考同事對身份證用途的認識，限時五杪內講出身份證的三個用途，但大家都未能聯想到身份證與選舉的關係，最後勞動處長郭俊峯解開「謎底」，提醒市民投票日謹記要帶同身份證到票站，以便核實身份再投票。

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