區議會選舉｜羅淑佩小劇場宣傳選舉　擬投票後一拖四副署長行山

區議會選舉臨近，政府高官陸續拍片呼籲投票，房屋署署長羅淑佩都不例外，親身上演小劇場，片中羅淑佩慰勞4名副署長辛勞舉辦房委會50周年活動，相約他們12月10日投票後一起行山「鬆一鬆」。據聞羅淑佩有份參與劇本，藍本參考她出任運輸署署長期間，宣傳立法會選舉的小劇場。



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羅淑佩上演小劇場 相約副署長投票後行山

片段在會議室拍攝，牆上貼有多張投票日宣傳海報，劇情提到羅淑佩與4名副署長開完會，稱下月房委會50周年，詢問副署長們喜歡哪個活動，副署長之後分別舉出房委會盃籃球賽、派福袋、屋邨導向遊等活動，羅淑佩聽畢後說「大家辛苦啦，不如我哋12月10號區議會選舉投完票，大家一齊去行山鬆一鬆吖？」，一眾副署長齊點頭認同，之後羅淑佩孖著4名副署長舉牌同聲呼籲「12月10號區議會選舉，大家記住投票，共建美好社區」。

前年立法會選舉羅淑佩同樣小劇場籲投票

據聞羅淑佩有份參與劇本，藍本參考她出任運輸署署長期間，宣傳2021年立法會選舉的小劇場。當時是運輸署署長的羅淑佩，聯同兩名副署長上演小劇場宣傳投票日，場景同樣是開完會後閒聊，羅淑佩問副署長李萃珍投票日有甚麼活動，待李萃珍答打算與家人去飲茶後，再提醒對方可以先投票後飲茶，最後齊聲呼籲投票。

今次區議會選舉政府高官傾巢而出拍片呼籲投票，各自發揮小宇宙創意，有動畫、有小劇埸，有叱咤我最喜愛男歌手12強的尹光（光B）拍片支持，宣傳效果對投票率有何影響，下月10日選舉日揭曉。