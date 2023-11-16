夏寶龍為三副司長打氣？　董經緯在席未必為23條立法？

國務院港澳辦主任夏寶龍繼續在深圳的行程，今日（16日）下午接見了特區政府三位副司長，外界都不禁有疑問為何不是見三位司長？中央駐港國安公署署長董經緯在席，又是否與3位副司長共商《基本法》23條立法工作？



有政府內部人士稱，三名司長過去數月已先後訪京，並獲港澳辦主任夏寶龍接見，今次「單獨」會見三位副司長實屬合理，畢竟司長訪京時，作為副手的副司長要留港坐鎮，今次是雙方交流的好機會。至於董經緯現身，是港澳辦方面安排，但估計未必涉及《基本法》23條立法工作，儘管三位副司長卓永興、黃偉綸和張國鈞都是政府高層，但23條立法現階段的主力是保安局。



11月16日下午，夏寶龍在深圳會見政務司副司長卓永興、财政司副司長黃偉綸，以及律政司副司長張國鈞。（港澳辦網站）

翻查資料，夏寶龍先後於今年7月12日在北京會見了財政司司長陳茂波、6月2日會見了律政司司長林定國、4月28日會見了陳國基。

劉兆佳：體現對中央問責 也表達中央支持

全國港澳研究會顧問劉兆佳也認同此說法，應該因為夏寶龍已分別見過三位司長，故今次與見三位副司長見面，認為也屬正常安排。他指，此舉一方面體現中央任命的官員向中央問責和交代工作，同時中央也乘機對他們表示支持「打打氣」。

至於董經緯在坐，他也估計不一定與《基本法》23條立法有關，可能是讓初來乍到的董經緯多認識香港特區官員。