區議會選舉｜多名KOL參與選戰真有優勢？　候選人：都要交到功課

12月10日的區議會選舉有399人參選，當中有171人競逐地方直選88個席位，每區兩個席位，區區有競爭。要脫穎而出，除了「揼石仔」做地區工作，宣傳亦很重要。今屆區議會選舉候選人之中，多人是活躍網上的KOL，在網絡世界有一定知名度，他們參選能否享有優勢？網上的Like又能否順利轉化成支持的一票呢？



工聯會荃灣東南候選人夏泳迦和九龍城南候選人謝敏婷，承認KOL的身份對選舉宣傳有一定幫助，但也承認單憑知名度並不足夠；她們的區選對手也有類同看法，並指選舉還是要看政綱和做實事。



網上平台傳播廣 海外觀眾會將訊息轉發給居民

工聯會荃灣東南候選人夏泳迦和工聯會立法會議員陳穎欣，一同經營YouTube頻道，不時評論時事。不過，網上世界的觀眾不限於目標地區居民，對「做區」來說效率不是較低嗎？夏泳迦指，網上看影片的人未必是該區居民，甚至有海外人士，但就會將資訊傳給居民，讓居民知道區內資訊，「知道有人為佢哋做嘢」。

陳穎欣在2021年立法會選舉參選新界東南，對於網上平台的效果深有體會。她說，工聯會在荃灣的樁腳不是最多，過往在荃灣只是經營一個小選區，但2021年立法會選舉，得票比例遠超樁腳比例。陳穎欣表示，新媒體讓她們的接觸面大增，不時有一些街坊說，雖然未見過面，但對她們已有一定程度的認識，「影片下面嘅留言、我哋嘅回覆」，拉近大家的距離。

謝敏婷說，玄學和風水都是透過改變環境來改善生活。

謝敏婷：風水和區議會 都是透過改善環境來改變生活

而參選九龍城南選區的謝敏婷本身是玄學家，上過電視節目，也有拍片網上播放。她說玄學、風水與參選區議會都着異曲同工之妙，風水可增加其參選的信心。謝敏婷指，在玄學上，她會以家具擺設和佈局提升整體氛圍令人有舒適和諧的感覺，區議會選舉的政綱設計上，都是為居民打造良好及便利的生活，提升市民生活幸福感，故玄學、風水和選舉都是透過改善家居和社區建設，令人民及社區變得更美好，注入更多正能量。

至於「識得風水」會否增加勝算，謝敏婷說透過風水有助力增加信念，有信心繼續迎接餘下的選舉歷程。

夏泳迦關注市區更新 跟進梨木樹邨重建安排

KOL網上有宣傳優勢，但夏泳迦強調，區議員一定要「交到功課」，不是網上說幾句就可以做到。荃灣東南是一個結構複雜社區，有新式、舊式私樓，有老舊公屋，還有老圍等鄉村。夏泳迦表示，工聯會團隊打的是「安居」議題，大陂坊、二陂坊、三陂坊這些舊城區的重點在劏房和市區重建，當中亦涉及海濱臭味，因為臭味的來源一部份是因為舊城區的喉管錯駁，逐一檢查和改正效率太低，最直接的方法是市區更新。

區內梨木樹邨已有48年歷史，狀況差劣，亦有不少「垃圾屋」，夏泳迦認為政府應該要盡快安排重建，又稱曾做調查發現超過九成居民想重建，「長者可能唔想即刻搬，但畀佢哋知道10年後重建，可能又有唔同諗法。」就算是新遷入的居民，「做唔做裝修都係好大件事。」

謝敏婷說，在宣傳政綱時，有不少女性反映因為照顧家庭而失去重投職場的機會，另有女士表示自己「身兼父職」非常吃力。

區內唯一女參選人 謝敏婷主打婦女議題

至於政綱，謝敏婷是政治素人，沒有政黨支持下，作為九龍城南唯一女性參選人，主攻婦女議題。謝敏婷說，宣傳政綱時，有不少女性反映因為照顧家庭而失去重投職場的機會，也有指「身兼父職」非常吃力，期望社會可以對這一類家庭有更多援助。

謝敏婷建議政府透過宣傳和家庭教育上，讓女性明白傳宗接代、養兒防老等傳統觀念在現今社會下並非強制性；同時建議政府以立法的手段，包括就禁止性傾向、性別認同和雙性人身份歧視進行立法。

兩人在網上經營多時，那麼她們的選舉對手又有何應對方法呢？

荃灣東南候選人除夏泳迦，還包括公屋聯會馮卓森、民建聯伍俊瑜、無申報政治聯繫何義強。

對手認同KOL有宣傳優勢 但政綱、議政能力更重要

公屋聯會馮卓森指沒有甚麼特別策略應對，繼續每日做街站，以政綱爭取支持，現時在該區不同地方設早站、中午站和晚站。

民建聯伍俊瑜指，自己2020年開始與多位學者、資深傳媒人及立法會議員營運youtube頻道，主要評論國際政經時事。他續指，過往從事網絡的工作，確對今次的區議會選舉會有優勢，因是次選區擴大，選民基數大了，網上宣傳優勢更加明顯，同時也是候選人個人實力之一，而這幾年跟多位嘉賓做節目，也訓練客觀議政的能力。

不過，他認為今次是選區議員，不是KOL選舉，更應重視候選人地區工作的經驗、政績和承擔，宣傳只是一個渠道。至於應對方法，他本人是以新穎有趣的方法呈現自己的政綱及他人對自己工作的肯定。

無申報政治聯繫何義強在截稿前未有回覆。

至於謝敏婷在九龍城南的對手，包括經民聯李超宇、民建聯吳寶強、香港新方向馬志恆。

吳寶強回應稱，自己擔任議員16年，有豐富議會經驗，今年最新年度提交區議會文件次數亦是最多，做地區工作更超過了20年。

經民聯李超宇則指，自宣布參選之後積極落區接觸九龍城南區的市民，他和團隊始終認為地區工作要針對與地區事務有關的政策措施，所以會堅持這個方向。距離選舉日愈來愈近，他和團隊會更加努力地爭取和市民見面及解釋政綱的機會。

香港新方向馬志恆指，最後階段主要的策略是勤力和毅力，因為地區問題種類繁多，同街坊接觸交流是最直接了解到市民所需的途徑，所以會保持在街站和家訪與市民見面，向他們宣傳政綱理念。

宣傳優勢方面，他感謝地區前輩幫助，還有太太謝芷倫及另一位《愛回家》的演員杜大偉，和一眾機構及義工的支持，在街站上幫忙打氣和宣傳，爭取各位街坊好友支持。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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