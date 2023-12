區議會選舉｜3政團均各只有1人成功入閘參選　成或敗有何含義？

區議會選舉距離投票日12月10日還有約一星期,各政黨派候選人都落足火力宣傳作最後衝刺,爭取在新選制下贏得一席位。區選開鑼至今,民主思路、實政圓桌和紫荊黨均因只有一人成功入閘而備受關注,究竟三位候選人面對傳統大黨會如何突破重圍?他們又代表甚麼的聲音參選?倘不幸落敗,選民又是否以手中票向社會傳達新信息?



《香港01》分別邀請到民主思路離島區參選人葉浚生、實政圓桌屯門西參選人莊豪鋒、紫荊黨大埔北參選人吳振輝接受訪問,前瞻今屆選情。



民主思路葉浚生坦言入閘「唔簡單」 要面談兩三次

由行會成員湯家驊召集而成的智庫「民主思路」原定派出六至七人參選,最終只有素人葉浚生取得足夠三會提名成功參選。今年30歲的葉浚生在嶺大社會與公共政策研究學系畢業,他指自四年前作為民主黨前離島區議員徐生雄議員助理,便對離島區的填海規劃、新市鎮發展、保育等議題深感興趣,期望當選後可改善區內交通問題,並平衡到居民日常生活和香港旅遊發展。

首次參選的葉浚生回顧入閘之路坦言「唔簡單」,不過幸好兩年前加入民主思路後一直有協助籌備地區工作,繼而認識數位「三會」委員,加上以往任議助時也經常在離島區議會旁聽,對區內事務相當「熟書」,雖然部份「三會」委員需面談兩三次才答允提名,不過最終「咬緊牙關」都能順利參選。

稱政治立場與民主思路相近 自認代表非傳統思維

由民主黨區議員助理,「跳槽」至代表民主思路參選離島區區議會,葉浚生認為不同經歷最終都是為了「學嘢」,又直言政治立場與民主思路相近,是「理性務實聲音」,更相信香港仍需要「求同存異」。

離島區在全港十八區中佔地最廣,兩大傳統政黨民建聯、工聯會也有派員競選該區議席,對初次參選的葉浚生或是一大挑戰。他也承認經驗不足,加上智庫資源較政黨少,但他相信自己能以毅力和智庫的系統分析「搭救」。此外,葉浚生認為自己代表了年輕人「think out of the box」(跳出傳統的思維框框)的聲音,但吸納年輕人票源也成為各候選人的難題,他指擺街站時也有不少年輕人主動攀談,討論區內民生問題,但坦言:「我無可能為咗吸引佢哋嘅票源,而講佢哋(中聽)嘅政綱。」

葉浚生說,智庫資源較政黨少,但相信能以毅力「搭救」。(林靄怡攝)

區議會不宜標榜路線 葉浚生:我係要處理社區矛盾

葉浚生認為,在區議會內任何路線都不宜再標榜,「以往被呢啲塵埃牽引到,我相信我喺區議會內要處理嘅唔係政制矛盾,而係社區矛盾」,他續指:「希望選民考慮返邊一個候選人有毅力、邊一個候選人真心聆聽各方聲音,而唔係標榜住任何政治理念。我哋都係愛香港呢片土地,希望選民諗深一層,究竟政黨背景係咪咁緊要呢?」

落敗意味民主思路不被認同? 葉浚生:唔合理

葉浚生代表民主思路一人入閘,倘落選是否意味民主思路的定位不被社會認同?葉浚生坦言自己作為政治素人影響力十分細小,「如果你話我今次落敗咗,我會諗啲咩呢?我緊係諗自己嘅選舉策略啦,會唔會係前期工作做得唔夠呢、會唔會係某啲位置斟酌得太耐呢,呢個係一個人生歷練。所以當你問一個咁樣嘅𡃁仔會唔會係代表住公司嘅生死,我覺得係唔合理。」

離島候選人除葉浚生、還有報稱獨立候選人的鍾美慧、民建聯葉培基和工聯會劉展鵬。

鍾美慧回應指,其政綱包括「新女性,為你代言」部分,作為離島區唯一女性參選人,勢必要為區內女性權益發聲。她又稱,作為無黨派獨立女性候選人,她認為自己的優勢在於束縛更少,看待問題的視野、思路能更加開闊。她又指,今次區議會改革,將長洲、坪洲、等多個島嶼和大嶼山劃成一個選區,但人口結構、交通模式存在巨大差異,大量的人口集中在東涌,容易忽略其他鄉郊居民。她稱到坪洲時,公公婆婆親切地稱她為女兒,為她服務離島增添動力!

民建聯葉培基指,離島是全港最大的選區,部分地方縱使自己未能親身到現場,都會有義工開街站,他亦會繼續洗樓拜訪和設街站等,包括在極早或比較夜的時段接觸一些日間難接觸的街坊。

工聯會劉展鵬稱,他作為離島人,對於是次選區擴大至整個離島,其策略是「跨越政黨,團結共贏」,希望透過與新民黨合作,能夠填補過去服務範圍過於集中及服務階層單一的情況。

實政圓桌莊豪鋒參選,冀與田北辰「裡應外合」。(鄭子峰攝)

實政圓桌莊豪鋒擔大旗 冀與田北辰「裡應外合」

實政圓桌原定計劃派出五名成員出選區議會,惟最終只有上屆在元朗區議會落敗的39歲莊豪鋒能成功入閘參選屯門西區選舉。新界西將是香港未來重點發展區域之一,其中屯門將增設過海走線,穿過人工島其中兩個島嶼,直達港島西,莊豪鋒向《香港01》表示,實政圓桌作為對交通有深入了解的政治組織,他認為有助區內交通規劃,「我負責喺地區把脈,田生(田北辰)負責喺立法會向高層反映、爭取」,形容工作「裡應外合」。

另外,他留意到屯門西匯合中產和基層社區,有不少雙職和單親家庭,期望當選後營造屯門西成為幼童友善的社區。

四位同僚「未跑先輸」 莊豪鋒不認同提名度不公

莊豪鋒爭取三會提名之路尚算順利,他自言成功入閘較為幸運,因他身兼三會成員,人脈相對較廣,其中一半提名人主動聯絡他,不過他坦言參選後壓力倍增,焦慮更甚於2019年的區議會選舉:「2019年面對唔同嘅陣營,地區工作、宣傳都好嚴峻,當時甚至要面對暴力情況,但嗰時嘅壓力都無而家咁大⋯⋯自己好似代表緊四位無辦法參選嘅成員,同時又係代表實政圓桌爭取選民支持。」

雖然有四位同僚「未跑先輸」,但莊豪鋒都強調改制無問題,亦不認為提名制度不公,僅認為新選制在實際操作上有問題。他解釋三會委員去年被委任時,未知自己需要肩負起提名重任,變相有不少三會委員擔心得罪人,故寧願保守、謹慎觀察。

欠「鐵票」支持 冀吸納民主派支持者

實政圓桌在屯門西並無樁腳,加上被工聯會、民建聯兩大傳統政黨夾擊,資源上相對輸蝕,莊豪鋒坦言無「鐵票」,選情不樂觀。他表示,只能靠實際工作,多加宣傳,吸引理性選民和游離票:「不斷做街站,令多啲市民知道選舉資訊,提佢哋一定要投票,只有多啲人出嚟投票我哋先有勝算。」

不過,他也承認現時選舉氣氛仍不足夠,游離票多寡則取決於選舉氣氛,故現時除加強在屯門西居民的Facebook群組內分享工作成果,建立網上口碑,實政圓桌將首次為選舉「洗樓」,為期四至五日,形容團隊將用盡「洪荒之力」拉票。

外界預料「搖擺選民」集中在年輕人和民主派支持者,至於該如何吸引該群選民投票,莊豪鋒指經歷2019年社會事件後,社會出現撕裂、年輕人賠上前途,希望自己的地區工作可證明有存在價值,「民主派支持者都需要生活,佢哋都係關注同埋愛護自己嘅社區,如果佢哋都想自己社區發展得更好,佢哋都應該要出嚟投票。」

他續指,實政圓桌是「一把比較特別」的聲音,有政黨背景的候選人意味有既定立場、要與黨協調,相反實政圓桌是最能夠「原汁原味」反映意見,冀「搖擺選民」能積極投票,擴大區議會內的光譜,「否則光譜太類近,對於社區、畀政府嘅意見都好容易出現盲點」。

莊豪鋒強調不會為爭取更多選票而調整理念。(鄭子峰攝)

莊豪鋒堅信:社會仍有必要存在「這種聲音」

開明建制及中間派在是次區議會選舉的成敗得失備受關注,被問到倘不幸落選是否意味實政圓桌的政治線路不再被大眾接納,莊豪鋒認為,不論多數還是少數,社會仍有必要存在「這種聲音」,強調即使落選都會堅持理念,用他們想代表的聲音行一條路,吸引同一條路的支持者,不會為爭取更多選票而調整理念。

莊豪鋒續指,游離票需要時間觀察新選制下的區議會,「始終一定要有人做,唔通個個覺得喺呢條路冇選票佢就唔做咩,香港就無咗呢啲聲音㗎啦,而我哋係堅信呢條路先係香港長期穩定發展嘅方向」。他最後寄語自己「路難行,繼續行」。

屯門西候選還有獨立候選人鄧德成、民建聯鍾健峰和工聯會徐帆。

鄧德成表示,除傳統拉票方法外,亦有不定期和KOL做直播,相信較街站有效。至於是否能轉化為票源,他表示有待驗証,未來幾天的衝刺期會加強拉票工作。

民建聯鍾健峰指,鑑於今次選區範圍擴大,會多去團隊以往較少觸及到的地方,爭取街坊支持。他認為家訪是選舉重要的一環,會加倍努力爭取更多市民支持。

工聯會徐帆認為,屯門社區發展需要有新思維,當中需要「穩中求變」及「聚焦創新」。他建議政府需要重新研究規劃屯荃鐵路,將鐵路伸延至福田口岸,以應付未來屯門居民的需要。

首次參與區議會選舉的紫荊黨,派吳振輝參加大埔北地方選區直選。(李宇婷攝)

紫荊黨吳振輝要求特赦反修例被捕學生 冀助吸青年票

首次參與區議會選舉的紫荊黨,派出吳振輝參加大埔北地方選區直選。紫荊黨近日要求特赦反修例被捕學生,認為許多人把問題簡單歸咎於年輕人並不公正,形容「被捕年輕人也是受害者」,並發起市民聯署爭取支持加快審理被捕學生案件。吳振輝希望在社會引起迴響,讓人認識紫荊黨,又預期對爭取後生票源有幫助,自己作為細黨了解自身的劣勢,但對自身的優勢也充滿信心,希望紫荊黨不一樣的定位、不一樣的政綱、不一樣的行動力能夠獲得民眾的支持,讓該黨成為此次競選的黑馬。

至於只派一人出選,若最終敗選後的部署,吳振輝說當然希望可以勝出,也十分看重整個選舉的過程,希望通過一個半月的選舉達到宣傳黨的理念、黨的核心主張與黨的政策綱領的目的,不論當選還是落選,他和他的黨友都會在大埔北落地生根,抓住一些具體的事項,扎扎實實地為大埔北市民服務。

他指紫荊黨第一次參選,需要時間發酵,「一下子成功固然好 ,輸咗也未必是不被(社會)認可」,他續指改革的路不是一開始就成功,需要一點比較長的時間,就算落選都無影響,紫荊黨在政見方面比較中間派走理性路線,會繼續宣掦黨的理念。

吳振輝期望在基層民眾的支持下,通過民意倒逼立法會和政府推動地區性的改革,進而總結經驗將改革推至全香港。(李宇婷攝)

吳振輝冀透過民意逼政府推動地區改革

紫荊黨第一次參選,為何選擇在大埔北?吳振輝指大埔北最大的問題是發展的停滯,回歸以後政府在大埔北幾乎沒有大規模土地開發與建設,因此他們提出讓大埔北成為改革試點區,希望以此發揮大埔北既有的工業基礎與地理、交通優勢,加快北部都會區落地。吳振輝說,其實一些擁有土地的村民都想盡快開發,對於他們的設想是「舉雙手歡迎」。

該黨認為大埔可成為國際化社區及資金之都,包括引入國際企業、教育機構及國際組織,以資金推動科技發展,並連結北部都會區。被問到當選後會如何跟進,吳振輝說在基層民眾的支持下,通過民意倒逼立法會和政府推動地區性的改革,進而總結經驗將改革推至全香港,至於沒有來自紫荊黨的立法會議員,如何把政策放到立法會上跟進,吳振輝重申指要聽取民意,透過區議員或媒體讓政府了解狀況。

大埔北候選人還有新民黨劉文杰、無申報政治聯繫駱小鸞、民建聯胡綽謙、報稱為獨立候選人的葉偉兒和工聯會吳尉行。

新民黨劉文杰表示,自己作為大埔人,與隔籬鄰舍都有良好關係,故有不少街坊願意加入義工團協助他宣傳。他建議在大埔北引入內地雲巴等先進的集體運輸方法改善區內交通問題。

駱小鸞表示,選舉臨近,感受到大埔北的選情越來越熱烈,她指除了繼續街站和家訪的宣傳工作外,亦會舉辦小型或中型的造勢會,促進與當區選民的交流互動。

葉偉兒形容自己是「百分百土生土長」大埔人,將在選舉期最後階段入村拜訪及上樓家訪。他促請政府善用鄉郊閒置土地,批准於閒置土地興建電動車充電站。

民建聯胡綽謙指團隊會做衝刺工作,首先會恆常地設街站和未來會有巴士巡遊,亦會有電話的拉票活動和在社交媒體上宣傳,籍此提醒居民投票和支持自己。

工聯會吳尉行表示,會繼續爭取居民的支持,整個拉票的期間,收到不少居民就區內情況反映問題,未來會繼續跟進,改善民生。

