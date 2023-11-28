區議會選舉｜12.9設區選繽紛日　辦夜間音樂會　太空館等免費入場

區議會選舉12月10日舉行。特首李家超今日（28日）宣布，將於投票日前一天，即12月9日舉辦「區選繽紛日」，在灣仔、觀塘海濱舉辦日間活動，當晚舉辦大型戶外音樂會及無人機表演等，亦會免費開放科學館、太空館、藝術館、濕地公園，冀市民留港投票。



被問及區選宣傳是否針對北上市民留港，造成市民疲勞，以及對投票率有期望？他回應指，希望有良好的氛圍讓市民投票，大型活動讓更多人在香港參與活動，形容投票率「沒有最好，只有更好」。



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12.9設區選繽紛日 辦夜間音樂會全港直播

李家超表示，還有不足兩星期便到區議會投票日，鼓勵市民、尤其公務員投票，稱要確保選舉廉潔、安全、有序舉行，指示各部門多元渠道、創新手法宣傳選舉。他舉例指政府部門會組成義工團到18區派單張，投票日前一天、12月9日星期六會舉辦「區選繽紛日」，借鑒「區選夜繽紛」經驗，在灣仔、觀塘海濱舉辦日間活動，當晚有大型戶外音樂會及無人機表演等，全港電視台直播，亦會免費開放部分場館等。

「區選繽紛日」活動一覽：

灣仔海濱、觀塘海濱舉行「區選繽紛」日間活動

康文署6個室外場地舉辦「區選樂繽紛」，安排體育活動

晚上有戶外大型音樂會及無人機表演，電視台聯播

免費開放科學館、太空館、藝術館、濕地公園；多項參觀歷史建築和古蹟優惠

香港中央圖書館設立使命攝影展，6個紀律部隊、2個輔助部隊為主題，有講座、導賞團

環境及生態局聯同九巴在荔枝角月輪街車廠，展覽古董巴士、電動巴士

教育局及團體舉行「親子繽紛遊樂日」，鼓勵學生及家長認識居住地區

「綠在區區」回收可獲得額外積分

過度宣傳令市民感疲勞？李家超：有責任令大家明白重要性

被問及區選繽紛日的目的，以及過度宣傳區選會否令市民感到疲勞？李家超指區議會選舉對市民非常重要，政府有責任令到大家明白重要性，增加大家對於投票的投入感。他表示，舉辦繽紛日為希望提高意識、關注度，希望大型活動令市民在香港參與活動，當然都會有對整體繽紛繽紛等等活動有好處。

至於投票率方面，李家超指「沒有最好只有更好」，希望所有市民都履行責任。他又稱，今個星期起有香港電台及香港再出發大聯盟舉辦的選舉論壇，讓候選人介紹政綱，讓市民更加認識參選人，鼓勵市民多注意傳媒報道，投票日從中選優，共同建設美好社區。