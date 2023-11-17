政府關注接連有學童自殺　李夏茵：研設三層應急機制識別高危學生

立法會衞生事務委員會今早（17日）討論精神健康事宜，醫務衞生局副局長李夏茵表示，高度關注近期發生多宗學童自殺事件，認為已響起極大警號，跨部門正研究設立以學校為本的應急機制盡快識別有較高自殺風險的學生，及時介入支援。



李夏茵回覆陸瀚民查詢。（資料圖片廖雁雄攝）

李夏茵指醫務衛生局、教育局和社會福利署正研究設立以學校為本的三層應急機制，先由老師和學校社工盡快識別有較高自殺風險的學生，及時介入支援；若校內人手不足，政府會為有需要學校配對社會資源，包括社署的註冊社工和非政府組織的輔助醫療人員；如有嚴重個案，將轉介醫管局精神科優先處理。

她又指，教育局會審視有關個案，分析風險因素，包括家庭問題、學業壓力和學校環境等，協助學校盡快識別隱閉高危學生，提供介入和輔導。

教育局副局長施俊輝指，除了老師要做好守門人，家長在促進子女精神健康亦擔當非常重要角色，教育局將盡快舉辦家長教育講座，幫助築起防護網。

醫療衛生界議員林哲玄指，開學至今不足3個月，已有24名學生輕生，令人痛心，情緒受困學生未必會主動求助，雖然當局指會透過醫教社協作，但現實中是未能及早發現有需要個案，認為當局應設緊急應對措施。

議員關注功課太多帶來壓力

工聯會議員鄧家彪指，政府要扭轉「上學是負擔」和「學校環境製造失敗者」的印象，調整學校課程和活動，減輕學生壓力。選委界議員陳凱欣也指，今年學童自殺個案有上升趨勢，部分更在校園內發生，學童疫情後要追落後，功課壓力大大增加，建議政府介入檢視功課量。

教育局副局長施俊輝說，部分學校的小息午飯時間太短，當局會要求校方檢視，讓學生有喘息空間，希望學生有較長時間在校園聊天和參與球類活動，相信有一定幫助。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍說，疫後回復面授課堂，學童緊張要追上進度，或未能適應，無力感非常強，部分更面對家庭問題，因此學校要有更多空間及時間，將精神健康放於首位照顧高危學童。