避談自殺或有反效果　留意學童反常性格行為變化

學童自殺個案趨升，港大防止自殺研究中心日前統計，今年開學至10月累計20宗18歲或以下青年自殺死亡或企圖自殺個案，較去年同期多兩倍，情況令人擔心。事實上，有強烈自殺念頭的學童，並不一定在別人面前表現得十分沮喪和抑鬱。相反地，有－些選擇輕生的個案，反而會在下定決心之後表現得十分平靜，甚至乎異常地開朗、活躍或積極。保持良好溝通是預防學童自殺的關鍵，避談自殺話題，並不能減低自殺風險，反而令我們錯失溝通的最佳時機，導致不可挽救局面。



撰文：醫善同行醫學顧問、精神科專科醫生蔡永傑



醫善同行醫學顧問、精神科專科醫生蔡永傑

其實，香港撒瑪利亞防止自殺會較早前另一個統計，9月至10月錄得35宗青少年自殺求助個案，亦較去年同期升33%，開學後情況尤為嚴重。

一般來說，有強烈自殺念頭或重覆自殘行為的人，大多患有不同程度的抑鬱症病徵，典型症狀包括情緒低落、負面想法、自信心低落、對事物失去興趣、不想社交、認為自己無用等等。生理上亦常有失眠、胃口差、體重下降等情況；部份人也會暴飲暴食，意志消沉，及沉溺玩樂來逃避現實。

當青少年感到安全及被接納，尊重和理解，他們便會較願意表達真正的感受。 （資料圖片）

但由於抑鬱症可以複雜多變，部份患者的負面情緒以至自殺念頭，有時候並不能從他們的表面行為察覺到。相反地，有－些選擇輕生的個案，可能由於他們認為已經找到解脫的方案，反而會在下定決心之後表現得十分平靜，感到釋懷，甚至表現得異常地開朗、活躍或積極。

根據臨床經驗，學童輕生個案很多時與學業表現、家庭因素或成長經歷有關。以學業為例，如果學業成績與家長或自己期望有落差、學校有非良性競爭氛圍、家長的比較心態等，均有機會令學童感巨大的學業壓力。家庭因素則例如父母離異及長期爭拗，衍生的情緒甚或家庭暴力問題。此外，朋輩間的交往及感情問題，以及校園欺凌也是常見的原因。

要及早察覺及預防學童自殺的，家長及老師需要留意學童是否有明顯及不尋常的行為或性格變化，鼓勵溝通及早介入。（資料圖片）

筆者留意到，有些家長可能對在子女面前討論自殺問題有所恐懼，因而未必能夠懂得如何處理有自殺風險的子女。他們可能會刻意避談自殺，以為子女就不會萌生自殺念頭，但這做法往往是適得其反。

事實上，子女越有問題，越應該主動與他們溝通，例如主動詢問子女的情緒困擾，了解他們為何會有輕生念頭，家長也應嘗試了解他們出現自殺念頭的持續時間及具體的想法，從而判別其嚴重程度。

近年坊間很多人談論及推廣「正面思維」，但是筆者必需強調，「正面思維」並不等如盲目樂觀。反之，我們更要積極鼓勵學童勇敢地說出，面對及處理問題。要做到這點，家長及學校必需與青少年保持良好的關係，採取包容和開放的態度，盡量減少批判。當青少年感到安全及被接納，尊重和理解，他們便會較願意表達真正的感受。

最後，要及早察覺及預防學童自殺的，家長及老師需要留意學童是否有明顯及不尋常的行為或性格變化，鼓勵溝通及早介入。錯失溝通的最佳時機，局面隨時變得無可挽回了。

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