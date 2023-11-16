今年錄37宗青少年自殺　警港島總區辦分享會　郭嘉銓：一宗都嫌多

學生自殺宗數呈上升趨勢，今年至今已錄37宗自殺身亡個案，當中5宗更是在校內墮樓，情況令人關注。警務處港島總區今日（16日）舉行校園危機處理及預防學生自殺分享會，由專家及警察談判組分享防止自殺資訊，有逾百名港島區學校代表、家長及警員等出席。



警務處助理處長（港島總區指揮官）郭嘉銓致辭時提及，警方十分緊張涉及青少年生命的事件，又指青少年自殺趨勢如何、數字多少不重要，「一宗悲劇都嫌多」，故希望各方能及早識別及評估個案，阻止悲痛事件發生。



+ 7

警務處：十分緊張涉及青少年生命的事件

港島總區校園危機處理及預防學生自殺分享會今日晚上在銅鑼灣警官會所舉行，郭嘉銓出席分享會致辭時指，警方、政府等，均十分關心青少年發展，除關注青少年罪行外，對青少年精神健康及建立正向思維也尤其重視。

他表示，警方十分緊張涉及青少年生命的事件，形容對青少年輕生感到痛心，過去有不少媒體、市民詢問青少年自殺情況，認為其趨勢如何、數字升跌根本不重要，「因為一宗悲劇都嫌多」。他希望透過專家見解、經驗分享等，各方能及早識別及評估個案，阻止悲痛事件發生。

談判專家今年已出動80次 著重聆聽對方

俗稱「談判專家」的警察談判組，現時有約100名兼任警員，會在一些企圖自殺個案時出動。警察談判組主管廖珈奇稱，今年已出動約80次，往常平均每年也會出動70至80次。他分享經驗，指不能代入自己去解釋當事人企圖輕身原因，更重要是聆聽，又分享曾有一名印傭因染新冠肺炎在僱主家中暈倒，送院清醒後憂生計不保企跳。

警務署港島總區今日（16日）舉行校園危機處理及預防學生自殺分享會，由專家及警察談判組分享防止自殺資訊，有逾百名港島區學校代表、家長及警員等出席。（歐嘉樂攝）

促學校遇有懷疑即啟動危機小組

談判工作難免有機會目擊生命在眼前消逝，他指組內人員面臨較大壓力，但「字典入面唔可以有成功或失敗」，關鍵是必須努力到最後一刻。他更稱，面對當事人，言語交流往往只佔不到10%，更重要談判人員的聲線、語氣和身體語言等，故聆聽及觀察至關重要。

廖提醒學校職員，倘遇到懷疑個案，例如有學生在社交平台指想輕生，就應啟動危機小組介入，當發生事件要留意「3C」，即Control（控制）、Contain（維持）及Communication（溝通）。

5宗輕生發生於校園內 促建安全措施

賽馬會防止自殺研究中心薛朗天引述警方數字，指至今年已有37宗青少年自殺身亡個案及269宗企圖自殺個案，年齡最小只有9歲，集中在5月及10月發生，大多與學校有關，包括學業壓力等，大部份選擇高處墮下。

他說37宗身亡個案中，5宗是在學校發生墮樓個案，建議學校可在高危地點採安全措施，例如留意走廊欄杆等，也可在高危地點張貼關愛標語。