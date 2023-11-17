李家超放棄赴三藩市APEC　今出席立法會「三代同堂」歷史性午宴

因日程安排缺席三藩市APEC峰會的行政長官李家超，今日（17日）中午到立法會出席議員與官員及行會成員午宴。立法會主席梁君彥致辭指，今日午宴別有意義，不單只是行政立法機關之間的定期交流，也是慶祝立法會成立25週年，感謝兩位立法會前主席范徐麗泰及曾鈺成和兩位前秘書長馮載祥和吳文華出席，梁君彥形容今天為「三代同堂」的歷史性聚會。



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梁君彥指立法會是香港縮影，走過高山低谷，每一位特首及主席皆重視行政立法關係，但種種原因令關係緊張及劍拔弩張，感謝中央和特區政府完善制度，迎來由治及興新旅程，望行政立法互動不斷深化邁向更高臺階。

他指，相信今天每一位在座者都別有一番滋味在心頭，立法會特別拍攝紀錄短片，讓大家走入時光隧道回顧過去歷程，足本版片長15分鐘，希望大家「邊食邊睇」。他又指，過去25年經歷很多、變化很大，下一個25年也會變化，立法會工作不會容易，亦不應該抗拒改變、不要墨守成規，要繼續推動高質高效論政，要為市民添幸福、貢獻國家。

而祝酒儀式上，除李家超和梁君彥外，政務司司長陳國基、兩位立法會前主席范徐麗泰及曾鈺成、立法會秘書長陳維安、多位資深議員都有參與。