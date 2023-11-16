APEC峰會｜陳茂波見新加坡總理李顯龍　FB撰文強調代特首出席

正在美國三藩市的財政司司長陳茂波，出席APEC一個歡迎酒會。他在Facebook發布與新加坡總理李顯龍自拍的相片，短短49字的撰文，強調此行是受行政長官委派出席，「我代表他出席在三藩市舉行的亞太經合組織領導人非正式會議」。



陳茂波與李顯龍自拍 49字撰文強調代特首出席

陳茂波在當地時間周四（16日），將出席APEC亞太經合組織領導人非正式會議，與區內領導人交換意見。陳茂波在Facebook短短49字的撰文表示，今次是受行政長官李家超委派，代為出席三藩市舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，他在當地時間昨日（15日）晚上參與歡迎酒會，從發布相片可見，新加坡總理李顯龍拿手機與陳茂波自拍，笑容滿面，陳茂波亦與印尼總統佐科維多多握手，並跟多名國家領導人交談，陳茂波在Hashtag標示此行希望廣交朋友、拓展合作。

陳茂波又在當地與一批矽谷的初創企業、風投基金和私募基金的代表共晉午餐，他致辭時表示，中央政府表明一國兩制將在香港長期堅持，讓香港保持優良的營商環境、普通法制度、聯繫匯率制度和國際聯繫；資金、貨物、人才和資訊繼續自由流動；國際資金和人才匯聚；加上大灣區優勢及龐大的內地和亞洲市埸，香港是外資開拓中國及亞太區市場的首選落戶點。