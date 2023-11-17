APEC峰會｜陳茂波：加強合作踐行有力政策　應對氣候變化

財政司司長陳茂波，在三藩市當地時間昨日（16日）代表行政長官李家超出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會峰。今年會議第一節集中討論應對氣候變化和綠色轉型，陳茂波在會上表示，要有效應對氣候變化這項全球必須迫切正視的議題，關鍵在於加強國際合作，踐行確實有力的政策。



陳茂波在APEC領袖峰會上，就促進區域聯繫和經濟繁榮發展、氣候變化和綠色轉型、數字經濟、實現更普惠包容和可持續發展等議題交換意見（政府新聞處）

陳茂波在會上表示，要有效應對這項全球必須迫切正視的議題，除了各經濟體自身的努力外，關鍵更在於加強國際合作，香港已訂下2050年之前實現碳中和、並在2035年或之前將總碳排放量在2005年水平減半的目標。為此，特區政府成立了氣候變化與碳中和辦公室，在確保有充足、安全可靠、並價格合理的能源供應前提下，把零碳能源在能源結構中的佔比提高到60%至70%，並準備為應對氣候變化投入所需的資源。此外，港府亦正制訂氫能發展戰略。

陳茂波指出，全球綠色轉型需要統籌政策、資金和技術的配合支持，因而也帶來龐大的商機。香港是國際金融中心和亞洲綠色金融中心，綠色科技生態圈近年亦越見蓬勃，將與粵港澳大灣區的兄弟城市一起，合力發展成為國際綠色科技和綠色金融中心。他表示，香港期待與各亞太經合組織成員加強合作，共同實現可持續、綠色和更包容的高質量發展。

陳茂波其後出席亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話環節的開幕式。傍晚出席亞太經合組織領導人晚宴。他會在三藩市時間17日出席第二節亞太經合組織領導人非正式會議，晚上啓程回港。