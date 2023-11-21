習拜會後有信心撤制裁？李家超：溝通要雙方　冀有「主動作為」

國家主席習近平與美國總統拜登日前在亞太經濟合作會議（APEC）會面。行政長官李家超被問到有沒有信心美國會取消對他的制裁，他說溝通要雙方，形容「我需要溝通的對方」是無理霸凌，責任在她方，重申對制裁嗤之以鼻，「必須要兩方面嘅，任何溝通」。



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有信心取消制裁？李家超冀有「主動作為」推動良好發展

李家超表示，中美領導人在APEC開會討論不同問題，有良好的會面過程，相信對全世界、香港來說都鼓舞，「因為香港一直支持APEC的目的，即是經濟發展、互相推進開放措施，令到經濟使不同地區的人民受惠」，強調香港會朝正面發展落實工作，但他強調推廣工作、貿易都須雙方共同努力。

被問到有沒有信心美國會取消對他的制裁，李家超直言對制裁感到「嗤之以鼻」，指制裁一定影響政府之間的交流，亦都某程度上一定影響推廣活動，即使香港是全面開放、非常支持合作和溝通的政府和社會，「但係必須要兩方面嘅，任何溝通」，港府會「做自己應該做嘅嘢、做自己最大努力」，形容如果「我需要溝通的對方」是無理、霸凌，則是對方的責任。整體貿易而言，李家超指，香港與美國貿易之間，是美方最大得益者，為了經濟發展、區域合作，應該有「主動作為」推動大家良好發展。

感謝陳茂波向習近平反映香港實際情況

李家超提到，今次委任了財政司司長陳茂波出席APEC會議，讚揚他在會上發揮正面價值，達成全面介紹香港機遇、擴大朋友圈、加強經貿合作等的目標。對於習近平與陳茂波在APEC期間談及香港情況，李家超指，港府與中央政府溝通𣈱順，「我十分感謝中央政府對特區政府管治上，十分重視我的看法，每年我都會向中央主席、總理述職，所以我們的溝通方法方方面面」，他再次感謝陳茂波在APEC上向國家主席習近平反映香港實際的發展情況，指習近平十分關心香港發展情況。