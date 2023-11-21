會否將國安案交內地審？李家超稱香港有信心處理到國安特大案件

行政長官李家超今早（21日）出席行政會議前見記者，被問到會否將國安案件交內地審理，李家超稱有信心香港處理到國安特大案件，亦對執法人員有信心，但提醒2019年「顏色革命」的境外勢力要警惕。



李家超：區選應拼理念 而非謾罵劣質人身攻擊的政治騷

區議會選舉下月10日舉行，李家超出席行政會議前見記者再次宣傳選舉。他指不足三星期便到投票日，選舉事務處在全港設立超過600個直選投票站，供約433萬名選民投票，18區各設1個地委會投票站。另外設立2個鄰近邊境投票站，提醒需要預先登記，提供3.8萬個名額。他指候選人積極在地區亮相，爭取支持，全港各區都有宣傳橫幅，新制度下應該大家拼理念、成績，良性競爭，而非謾罵劣質人身攻擊的政治騷。

港台及香港再出發大聯盟下星期有選舉論壇，讓候選人介紹政綱，政制及內地事務局、政府新聞處，以及司局長都有宣傳區選。他早前到順利邨都有派單張宣傳選舉，巴士、港鐵都有廣告宣傳，當局會繼續製造氣氛。

投票日有3萬名公務員會擔任票站等區選工作，他指公務員有責任支持落實政策，選舉投票是公民責任，公務員要以身作則履行公民責任及投票，又表示區議會選舉是多贏的好事，呼籲選民叫家人、朋友、鄰居投下重要一票。

避談投票率？李家超沒正面回應

區議會選舉方面，被問到政府是否避談投票率？李家超沒正面回應，只是指區議會選舉很重要，會選出為社區服務的人士，要確保區議員是愛國人士。他表示政府鼓勵市民投票，投票是公民責任，18區是市民的家，可以選出合適人士建設社區，同時呼籲公務員投票。

李家超料亞太區是未來五年經濟發展重心

被問到市民對《施政報告》有何意見，未來會如何改善，李家超表示大多市民關注政策落實時間及施政力度，多意見支持施政方向，但有意見關注資源運用。李家超承認政府要留意資源分配，但強調訂優次時已吸納政黨及市民意見，在舉辦活動、推動藍圖等時，亦會考慮眾人意見。

至於香港未來可如何把握亞太發展機遇，李家超相信亞太區是未來五年的經濟發展重心，亦印證了經濟向東移。他認為香港要著重區域合作，故他有出訪東盟；他亦會到新興市場拓展機遇；發揮香港超級聯繫人、超級增值人的角色，指香港有大獲好評提供專業務服的人才；發揮八大中心優勢等，相信可將香港優勢介紹給其他置家及經濟體，透過香港發展機遇，直言在搶人才、行普通法等對國際有吸引力，加上香港有良好進入內地市場的配套，相信給予世界的機會是大的。他續指，面對高息環境，全球均有共識要開拓區域合作。

「習拜會」後會否解除制裁？李家超：溝通要雙向

被問到中美元首在APEC會面後，對香港形勢有何影響，會否解除對他的制裁，李家超表示國家領導人在APEC與不同領導人會面、溝通，對香港帶來鼓舞信息，因為香港一直支持開放措施令到經濟發展使市民受惠，強調香港會做不同工作維持此正面發展，但他指貿易是雙方須共同努力。至於針對他的制裁，李家超表示對此嗤之以鼻，認為制裁會影響溝通及交流，強調溝通要雙向，港府會「做自己嘅嘢、盡最大努力」，但對方無理霸凌則是對方的問題，希望美國為予經濟發展、區域合作，可以有主動作為。

提到財政司司長陳茂波今次代表特首參加APEC會議，李家超指陳茂波在會議解釋香港優勢，可以擴大朋友圈，拓展區域合作，很開心達到目標。對於國家主席習近平與美國總統拜登會面，李家超指兩個國家合作是好開始，香港特區會積極參與，加強聯繫；香港與美國在商貿都有合作，貿易對雙方有利。

李家超又指，財政司司長陳茂波在APEC上有良好表現，加強了香港區域合作的機會。他又指港府與中央政府溝通緊密，感謝中央政府支持港府及重視他的意見，形容與中央政府的溝通是「方方面面」。

國安案交內地審？李家超稱有信心處理到國安特大案件

被問到《香港國安法》第55條，將國安案件移交內地審理的條例何時會動用，李家超指條例清楚列明三種清況須將案件移交至內地，但強調「我有信心香港可以處理到，包括現時有嘅特大案件」，亦指對執法人員有信心，但提醒2019年「顏色革命」的境外勢力要警惕。