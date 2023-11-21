區議會選舉｜李家超點名公務員團隊應投票　 選舉拼理念非謾罵騷

區議會選舉將於下月10日舉行，政府多次呼籲市民和近18萬公務員要投票。特首李家超今日也點名公務員團隊（21日）指，他們有責任支持落實政策，而選舉投票是公民責任，期望公務員以身作則履行公民責任及投票。他又稱，新制度下應該大家拼理念、成績，要良性競爭，不是謾罵、不是劣質人身攻擊政治騷。



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李家超在今早行政會議舉行前見記者，主動提及還有不足三星期便是12月10日的選舉投票日，選舉事務處在全港設立超過600個直選投票站，供433萬選民投票，18區各設1個地委會投票站。另外設立2個鄰近邊境投票站，提醒需要預先登記，供3.8萬個名額。

新選制應是良性競爭 不是劣質謾駡

他指，現時各候選人積極在地區亮相，爭取支持，全港各區都有宣傳橫幅，他強調新制度下應該大家拼理念、成績，良性競爭，不是謾罵、不是劣質人身政治騷。

李家超續指，香港電台與香港再出發大聯盟下星期合辦選舉論壇，讓候選人介紹政綱，政制及內地事務局及政府新聞處，及司局長都有宣傳呼籲投票。他稱，上星期到順利邨落區時，他也有派單張宣傳選舉；巴士、港鐵都有廣告宣傳，會繼續製造氣氛。

點名公務員以身作則履行公民責任投票

政府會動員3萬名公務員參與區選各相關工作，李家超不止一次指新一屆區議會選舉政府重要措施，公務員有責任支持落實政策，選舉投票是公民責任，呼籲公務員要以身作則履行公民責任及投票。他表示，區議會選舉是多贏的好事，呼籲選民叫家人、朋友、鄰居投下重要一票，稱18區是市民的家，選出合適人士建設社區。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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