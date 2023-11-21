區議會選舉｜民青局瞄準少數族裔選民　推8種語言宣傳片籲投票

特首李家超今早再次重申政府會全力宣傳下月10日的區議會選舉，繼之前公務員事務局由三名政府秘書和行政主任以方言宣傳區選，呼籲在港鄉親記得要投票後，民政及青年事務局也拍攝了一輯宣傳片，以本港少數族裔為對象，影片集齊尼泊爾語、烏爾都語、印地語、印尼語、越南語、他加祿語、泰語和旁遮普語等八種語言的選舉呼籲。



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據悉，片中登場的在港少數族裔均是透過與民青局有合作的非政府機構安排，他們的主要訊息也是呼籲同鄉選民記得要投票。

全港少數族商人口61萬 約一半為外傭

根據2021年人口普查數據，現時全港少數族裔達619,568人，包括約30萬外籍家庭傭工，整體較2016年上升0.6%，主要來自外傭數目增加。若撇除外傭數目，南亞裔人士佔比最大，達9.6萬，其次是華人以外的亞洲人。按變化幅度比較，韓國人、巴基斯坦人和泰國人的數目增幅最大，增加約27%至38%。要成為選民必須是年滿十八歲的永久性居民，但未知本港少數族裔當中有幾多人已登記成為選民。

民青局又指，如果需要投票資訊的翻譯協助，可由2023年11月27日至12月1日及2023年12月4日至12月10日致電融匯–少數族裔人士支援服務中心以下熱線作安排：

泰語 ：3755 6866

印尼語 ：3755 6811

印地語 ：3755 6877

越南語 ：3755 6888

尼泊爾語 ：3755 6822

旁遮普語 ：3755 6844

他加祿語 ：3755 6855

烏爾都語 ：3755 6833