區議會選舉｜政府擬向投票選民送紀念章表 議員：有型榮譽感

區議會選舉下月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞今日（20日）在立法會政制事務委員會回應選委界議員簡慧敏關注，政府會否在投票日向已投票選民贈送襟章，形容是「有型的榮譽感」，曾國衞坦言正積極研究此構思，強調非「利誘」市民投票，而是「心意的表達」。



他重申，無為投票率設硬性指標，但政府已提早展開選舉宣傳工作，舉辦嶄新及接地氣活動，形容是「全政府動員」、「鋪天蓋地」、「不遺餘力」鼓勵市民投票。



議員均關注當局會如何加強宣傳，提升投票率。選委界議員簡慧敏詢問政府會否向已投票的選民贈送襟章，形容是「有型的榮譽感」。曾國衞坦言，正研究向選民贈送紀念卡或紀念章，強調不是利誘市民，而是心意的表達，「呢點上的確係完善地區治理體系、重塑區議會，係政府好用心、好實在、實地嘅一個方法去提升我哋嘅地區治理效能，最終都係希望惠及到市民，希望市民安居樂業。」

曾國衞：政府用心良苦 市民盡公民責任

曾國衞又指：「必須係全個社會，我有咁嘅諗法，大家又感同身受，咁樣先可以大家努力一齊做得成，如果大家體會到政府嘅用心良苦，而係投票上面積極盡公民責任，亦都齊來投一票，共同選出好嘅區議員，咁將來都開心、幸福嘅話，政府都好希望表達一啲心意。」

民建聯陳永光關注在選舉最後「衝刺期」，政府有何新招「谷」投票率；選委界尚海龍關注政府如何推高公務員投票率等。

曾國衞表示，政府透過宣傳教育，讓市民明白新選制的利處，並踴躍投票。他指，政府已提早展開區議會選舉宣傳工作，舉辦嶄新及接地氣活動，形容是全政府動員，鋪天蓋地，不遺餘力鼓勵市民投票，工作是有目共睹。另外曾國衞指，政務司司長陳國基及公務員團體，已經拍片呼籲公務員投票，公務員帶頭參與投票是社會榜樣，又指當局將安排公務員彈性上班，便利他們投票。

選民使用邊境投票站首天登記工作暢順

為便利內地港人回港投票，會增設兩個鄰近邊境投票站。民建聯陳勇關注當局會否增加針對內地港人的宣傳，又詢問當局會如何阻止網上登記系統被駭客攻擊。

曾國衞表示，兩個鄰近邊境投票站由今日起在網上接受登記，指系統首日運作暢順，「我哋都好小心，一再叮囑個網絡必須要暢通，安全又係我哋必須會考慮啦」，指選民只需要幾分鐘就完成登記，又指早前已經透過在內地16個辦事處，向內地港人宣傳新區議會選舉制度，認爲成效顯著。