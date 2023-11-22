數字灣區｜冀回鄉證盡早與內地居民證有相同功能　黃國：方便互通

廣東省政府提出《「數字灣區」建設三年行動方案》，包括推動粵港澳三地居民統一身份認證及電子簽名互認互通等。工聯會立法會議員黃國期望，日後的回鄉證與內地居民身份證的技術標準可統一，擁有相同功能，方便互通。



黃國相信，「數字灣區」方案將有助解決兩地目前因使用不同證件的麻煩及不便，希望盡快落實措施。工聯會另一位立法會議員陸頌雄促請特區政府做好規劃，某些公共服務也要加入認證內地居民身份證功能，方便兩地融合。



黃國（前）及陸頌雄（後）均期待廣東省「數字灣區」方案能盡早落實（李宇婷攝）

廣東省政府昨日（21日）公布的方案提出，將圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」目標，加快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。協調國家有關部門推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化辦理。

黃國今日（22日）形容方案非常好，指復常通關後，收到不少市民就有關使用回鄉證的求助，例如港人不能以回鄉證在網上購買內地門票、在內地機場過境時未能使用自動閘機。

他又指，如果日後有電子簽名互認互通，能夠便利港人在網上報關或處理內地的銀行業務，促進人員往來。

本地公共服務要加入認證內地居民身份證功能

另一名工聯會立法會議員陸頌雄相信，方案落實後，除會有更多香港人北上，亦會增加內地人來港，可能本港某些公共服務也要加入認證內地居民身份證功能，屆時可能造成本地公共服務有額外需求，認為政府要有前瞻規劃，包括增加服務供應量等，而有更多旅客來港，相應的設施也可能要增加。

他促請特區政府加快跟進，做好相關配套，令方案如期落實。