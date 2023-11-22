廣東解讀｢數字灣區｣3年方案：探索公共數據3地流通　加強協同共治

11月21日，廣東省印發實施《「數字灣區」建設三年行動方案》，同日廣東省政府召開專題新聞發布會，表示「數字灣區」建設的總目標是將粵港澳大灣區打造成為全球數字化水平最高的灣區。

方案以「六通一融」為目標，並給出3年行動實施方案，2023年啟動「數字灣區」建設、2024年推動數字化建設，到2025年要基本完成「數字灣區」建設任務，實現大灣區數字化規制規則有效對接，新型基礎建設高效聯通，計算能力、存儲能力均衡發展。



方案中的「六通一融」包括：推動粵港澳數據、人才、物流、資金暢通流動「要素通」；數字化新型基礎設施「基座通」 ；市場主體投資興業「商事通」；數字產業集聚發展「產業通」；社會數字化治理高效協同「治理通」；公共服務融合便利「生活通」；粵東粵西粵北加快「數字融灣」 。

深圳河套地區福田口岸。（視覺中國）

「要素通」：探索高頻公共服務數據實行跨境流通「白名單」制度

發布會上，廣東省政務服務數據管理局局長楊鵬飛介紹了「六通一融」的重點任務，其一是廣東將推動灣區發展「要素通」，依託橫琴、前海、南沙、河套作為粵港澳全面合作平台的示範效應，探索建設「港澳數據特區」，實施「南數北上、北數南下」的計劃，加強跨境數據流通服務與分類管理。

另外，楊鵬飛表示，「要素通」重點將圍繞高頻公共服務對數據的需求，探索數據跨境流通『白名單』制度；也將推動粵港澳三地合作建立數據要素集聚發展區，支持廣州、深圳資料交易所創建國家級交易所；同時，加快大灣區數字化人才高地建設。

楊鵬飛所提到的跨境流通「白名單」包括社保、戶籍、婚育、教育、醫療、創業、養老、交通等高頻公共服務的數據資料，通過納入數據授權跨境目錄、數據主體授權等模式，實現數據安全有序跨境。

「要素通」方面，廣東省人力資源和社會保障廳副廳長、一級巡視員楊紅山補充道，廣東省已在近年持續推動灣區人才通、社保通、就業通；目前已有約3200名港澳專業人才在內地執業，累計3500多人通過「一試多證」獲得粵港澳三地技能證書；建成「灣區社保通」服務窗口237個、港澳地區社保服務網點85個，下一步將持續推動粵港澳人才融通發展。

「治理通、生活通」：加強3地數字化協同共治 統一身份認證

旅客政經口岸通關往來深港兩地。（視覺中國）

民生方面，推動灣區社會「治理通」，加強三地數字化協同共治。完善「一網統管」體系建設，推動更多專題應用上線「粵治慧」，不斷提升政府治理科學化、精準化水準。其中，重點抓好大灣區智能城市群共建，加速智慧醫院、智慧社區建設。

「生活通」方面則是推動粵港澳公共服務銜接融合，著力打通三地政務服務鏈條和數據流動堵點，優化統一身份認證、電子簽名互認互通，實現更多居民和企業高頻服務「跨境通辦」。

廣東省政務服務數據管理局新聞發言人魏文濤介紹，近期将上線的「灣事通」綜合服務小程序，圍繞粵港澳3地居民出行、通關、通訊、支付、求職、養老、醫療、教育、旅行等場景，針對70餘項高頻事項，為大灣區居民和外籍人士提供「一體一面」無感便捷的綜合服務，以數位化實現「一碼暢行灣區」。

「基座通」：優化大灣區算力資源共享發布平台

發布會還介紹了「基座通」旨在持續建設新型數字基礎建設，廣東將與港澳一起，加快一體化算力網絡「粵港澳大灣區國家樞紐」節點建設，整合三地網絡、算力、存儲、數據等資源，優化大灣區算力資源共享發布平台。楊鵬飛表示，「我們將堅持『算力』與『存力』建設並舉，在計算與儲存兩個領域同向發力。」

廣州數據交易所在南沙落戶。（視覺中國）

「商事通」：提供商事辦理、企業對接、訴求解決等服務

「商事通」則是以數字化助力投資興業，廣東省將基於「粵商通」平台優勢，為大灣區企業提供營商全鏈條、掌上辦的服務。在粵港、粵澳「跨境通辦」的目前機制下，依託「投資廣東」建設大灣區招商主平台，幫助3地高效招商及企業對接。通過「粵省心」12345服務熱線，為企業提供全天候精準訴求解決的渠道和服務。

「產業通」：建立數字、人工智能產業聚集區

「產業通」是建立數字產業聚集發展新高地，鼓勵三地企業和科研力量開展通用人工智能研究建設。對此廣東省科技廳二級巡視員夏奇峰補充表示，廣東省將推動「鵬程實驗室」、「人工智能與數字經濟廣東省實驗室」建設，加大對散裂中子源二期、鵬程雲腦II、橫琴人工智能超算中心等數字基礎設施投入力度。統籌推進廣州、深圳國家新一代人工智能創新發展試驗區建設，打造人工智能產業集聚區。

廣州琶洲人工智能與數字經濟試驗區。（視覺中國）

「一融」是指加快粵東粵西粵北「數位融灣」。帶動粵東粵西粵北地區全面融入大灣區產業鏈、供應鏈、生活圈。同時，深化粵港澳大灣區與長三角、京津冀、成渝等經濟圈協同，增加經濟縱深。

相比過去的由三地政府主導推動，此次「數字灣區」建設採取「政府引導、企業主導、社會參與」模式。廣東將建立「數字灣區」建設專責小組，還將建立粵港澳三地「數字灣區」聯合工作機制，鼓勵有條件的企業參與聯合工作機制，引導推動社會資本設立「數字灣區」建設發展基金。

粵港澳將每年舉辦「數字政府建設峰會」

發布會透露，粵港澳政府每年將聯合舉辦「數字政府建設峰會暨數字灣區發展論壇」，12月8日至12月10日舉辦第二屆，以「創新驅動數字灣區建設 數據賦能高質量發展」為主題，安徽、江西、廣西、新疆等省區亦將參與。

數據要素、政務服務、政府治理、數字經濟、數字社會、網絡與信息安全、數字灣區等7個專題論壇，將分別由廣州、深圳、東莞、中山、江門市政府主辦。