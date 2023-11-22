施政報告辯論｜尚海龍：市民投訴智方便不方便　冀改進得更便民

立法會今日（22日）起一連三日辯論《施政報告》致謝議案，第二節的辦論主題為「不斷增強發展動能」，政策範疇包括成立大型發展項目融資架構、搶企業、發展「總部經濟」、招攬人才等。



就數字政府發展方面，選委界立法會議員尚海龍關注「智方便」的應用，直言：「『智方便』係咪真係至方便呢？『智方便』好多時表現出未打通最後一公里、未有做好最後100米嘅服務，都未做到市民『小跑腿』嘅效果。」

他指仍有不少市民向他投訴，該應用程式處理電子登記的效率不高，舉例指「智方便」身份證認證時，用戶須為身份證拍攝三個不同角度，拍攝時或會因反光問題而未能順利認證。申請車牌時，出現不同部門的網頁轉來轉去的情況。另外，市民亦未能在應用程式商店上更新「智方便+」，期望政府持續收集用戶的回饋，從用家出發，打造出便民、便商的應用程式。

「智方便」應用程式

陳紹雄關注政府部門設開放、共通數碼平台

《施政報告》提出成立「數字政策辦公室」，及增設「數字政策專員」，選委界立法會議員陳紹雄關注專員是否有足夠權力，要求各部門以統一標準，設立開放及互通共用的數碼服務平台，以及成立數字政府的立法工作。他指，建設數字政府涉及整個政府的思維改變，認為政府內部要有足夠的數碼技術及人才，要由頂層推動改革才能互相配合。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒指，紡織製衣等傳統優勢產業發展潛力不容忽視，希望「新型工業發展辦」在工業專員領導下，以「雙軌並行」的策略，推動傳統產業升級轉型，並在《創科藍圖》大方向下，為不同大類的產業制訂發展藍圖，帶動「新型工業化」和多元產業發展。