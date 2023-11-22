施政報告辯論｜李慧琼：維護國安有擔當　江玉歡促訂具體KPI

立法會今日起一連三日辯論《施政報告》致謝議案。提出動議的內會主席、民建聯李慧琼說，施政報告吸納不少議員建議，包括樓市減辣、發放新生嬰兒獎勵金、落實九龍和新界興建綠色集體運輸系統等，形容是：「做到民有所呼，我有所應」。她又指李家超在維護國安方面體現擔當。



不過，選委界議員江玉歡則以花園比喻新一份《施政報告》提出150個績效指標（KPI），但暫時未見政府清楚說明最終希望種出甚麼花朵，希望當局能提出更能具體識別成效的指標，否則未必有大意義。



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一連三日的《施政報告》致謝議案辯論，共分為四節舉行，隆一個環節以貫徹「一國兩制」維護國家安全、提高治理水平為主題。提出動議的李慧琼發言時指，高興見到今年《施政報告》採納了議員多項意見，包括減樓市辣招、減股票印花稅、提出多項鼓勵生育措施等，又樂見行政長官李家超在維護國家安全及開展愛國主義教育方面，體現了擔當作為的精神。

李慧琼指，李家超重視與立法會的良性互動，未來一年立法會審視法案的工作仍然繁重，期望官員做好解說工作，廣泛凝聚共識，議員亦會繼續理性務實推展各項立法工作。

梁美芬支持盡快交功課完成23條立法

經民聯的梁美芬說，今年《施政報告》充分聆聽各界聲音，形容是「穩紮穩打、實事求是、民有所呼、我有所應」，又指有多項措施值得點讚，包括清楚提出《基本法》23條的立法時間表。本身是《基本法》委員會成員的梁指出，社會不應忘記「軟對抗」時刻在身邊，一不留神亂的根源就會再發作，如疫情一樣繼續爆發，因此她非常支持23條立法，以完成香港一直未交的功課。

以花園喻績效指標 江玉歡指未見政府說明說想出甚麼花

新一份《施政報告》推出共150個績效指標，當中73個為新指標，選委界的江玉歡認為，150個指標似乎未能拉近各政府部門之間的協作，她以花園比喻指標，指可視為培育種子的工具、肥料、園丁等，但暫時未見政府對花園的期許，包括希望最終種出甚麼花朵。

江玉歡希望，政府在房屋、教育、醫療福利等領域明確規定及衡量可識別的具體成果，否則即使KPI達標，亦未必有大意義，強調市民希望花園能開花結果。