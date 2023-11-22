數字灣區｜統一身份證？　黎棟國：難啲！倡先對接智方便平台

廣東省政府印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳政務服務一體化，包括推動三地居民統一身份認證，曾出任入境處處長及保安局局長的新民黨立法會議黎棟國建議，把港府的「智方便」與「廣東省統一身份認證平台」對接，推動三地居民統一身份認證，屆時港人透過政府的「智方便」，即可使用和預約內地政府服務，便利港人處理內地事務。



至於三地居民統一身份認證會否進一步發展至統一身份證？黎棟國直言：「難啲」，也暫時未見有此必要，認為廣東省提出的措施主要為便利數據流通和服務市民，與身份證是兩個概念。



文睿

黎棟國接受《香港01》訪問時說，現時港人使用內地政府服務如購買社保、更換車牌、買樓時，需要透過微信內的小程式，甚至親自到內地部門處理，倘廣東省成功與港府達成合作，將「智方便」與「廣東省統一身份認證平台」對接，推動粵港澳三地居民統一身份認證，相信屆時港人即可在「智方便」內使用和預約內地政府服務，便利港人處理內地事務。

而家咁多香港人返大陸，好多嘢都可以喺「智方便」處理，換句說話，又可以吸引多啲人使用「智方便」。以前你要返大陸掛隊處理，而家同你講有「智方便」就做到，咁你仲排唔排隊？ 前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國

廣東省政府昨日（21 日）印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳政務服務一體化。方案提出，將圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」目標，加快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。協調國家有關部門推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化辦理。

身份認證系統連接應問題不大

要推動三地居民統一身份認證，涉及身份認證系統連接，黎棟國認為技術層面來說問題不大。他舉例指，現時香港市民到訪內地時，已可使用八達通在不同城市搭乘各種交通工具，相信與統一身份認證的技術如出一轍。

黎棟國指推動身份認證技術不難，但統一身份證則屬另一概念（入境處圖片）

至於會否進一步發展至統一身份證的可行性，黎棟國直言：「我諗就比較難啲」，續指「數字灣區」政策是為港人提供更便利的服務。

身份證就係另一樣嘢，係一個機關發一種證件畀你，證明你嘅身份方便你行事，係兩個概念。我睇唔到有需要要去到你講嗰個地步（統一兩地身份證），但擴展便利港澳居民嘅空間方面其實係好廣闊 前保安局局長、新民黨議員黎棟國

他續指，雖然暫時未聽到特區政府有針對廣東省《「數字灣區」建設三年行動方案》的政策，但強調港府一直致力拆牆鬆綁，認為用三年時間達到粵港澳政務服務一體化綽綽有餘，只要雙方政府定好政策優次，必能順利達成。

不過，本港早前出現數碼港及消委會相繼被黑客以勒索軟件入侵，若兩地身份資料互通形成更龐大的資料庫，會否更易引來風險？黎棟國則認為市民無須過份憂慮，指現時市民即使登記了使用「智方便」，每當部門需要取用用戶資料時，也必須啟動雙重認證機制，保障用戶資料。