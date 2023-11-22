共享基金會5週年　梁振英：說明中國善心、冀全面消除白內障致盲

全國政協副主席梁振英任主席的共享基金會，今日舉行慶祝成立5周年活動。梁振英指，基金會消除白內障致盲是民心相通，說明中國善心、技術走向世界，基金會5年來頂著疫情作準備，已經在5個亞洲、非洲國家為7000名白內障人士帶來光明，希望未來4年在各地全面消除白內障致盲病例，帶來幾萬個復明故事。他希望基金會成為國際醫療衛生組織。



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李家超：香港醫療衛生專業水平與國際接軌

特首李家超出席共享基金基金會成立五週年慶祝活動，他致辭指基金會為促進、共建「一帶一路」取得豐碩成果，促進「一帶一路」沿線地區利益，已成為構建人類命運共同體的平台。他表示，基金會醫療隊已經完成7000宗消除白內障手術，為患者帶來健康，作出重大貢獻；香港醫療衛生專業水平與國際接軌，會積極善用優勢，成為祖國及國際的超級聯繫人。

鄭雁雄：消除白內障項目體驗民心相通

同場的中聯辦主任鄭雁雄則指，基金會發揮香港背靠祖國、面向國際優勢，有顯著成效，消除白內障項目重要體現民心相通。他表示，基金會大有可為，推動香港共建「一帶一路」，共同為人類健康作出更大貢獻。

外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝稱，「一帶一路」走向國際實踐，成為國際合作平台，是經濟貿易之路亦是文化友誼之路。基金會提供免費手術，是香港開創民間外交的舉措，公署樂於提供服務。

共享基金會於2018年在香港成立，是中國醫療人道援助慈善機構。基金會已與五國簽訂備忘錄，計劃在2022年至2027年協助其完成37500宗免費復明手術。