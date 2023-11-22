林琳引述丁薛祥：國旗是紅色因用血染　國安問題不可讓步

「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團今日（22日）到北京人民大會堂，獲國務院常務副總理丁薛祥及國務院港澳辦主任夏寶龍接見。交流團副團長、民建聯立法會議員林琳會後稱，丁薛祥在會面中開宗明義強調國旗為什麼是紅色的，是鮮血染的，當前國家大好局面「來之不易，倍加珍惜」。



她又引述丁薛祥指，已故領導人鄧小平在中英就香港問題會談期間，已絕不含糊的態度表明，中國絕不可能在國家安全問題上讓步。林琳指，丁薛祥是首次在港澳事務活動上公開亮相，即接見青年代表，意義非常重大，丁薛祥期盼青年運用自身優勢參與國家建設。



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丁薛祥：中國共產黨始於全心全意為人民

林琳指，丁薛祥副總理表示國家始終關心香港的青年發展，並仔細聆聽團員分享參觀考察時的所見所聞，及對香港未來發展的意見，來自教育、航天、中醫、商界、學生、志願者、制服團隊等代表先後發言。

她引述交流團「全過程人民民主」分團團員分享，指參觀北京市12345熱線中心時，每天處理超過6萬條市民查詢，滿意度超過90%；丁副總理回應指，中國共產黨始終「全心全意為人民」的宗旨，並多次強調這是中國可以長期穩定地治理如此大國的成功之道。

香港及內地航天科研互補性很強

林琳又指，丁薛祥與科創界青年代表交流期間指，香港及內地航天科研有很強的互補性，指國家由一窮二白時都能夠成功研發「兩彈一星」。

最後，她指丁薛祥勉勵年輕人要用自己的活力、朝氣、優勢和能力報效國家，融入國家發展大局，共同建構正面的中國形象。

丁薛祥是首次在港澳事務活動上公開亮相，林琳認為，是次活動接見青年代表的意義非常重大，而行程亦獲得高規格接待，深切感受到國家對港澳青年人的關愛。她期望港澳青年積極運用自身優勢，積極參與國家建設，講好當代中國故事，講好「一國兩制」成功實踐的香港故事、澳門故事。

吳傑莊：丁薛祥冀青年在強國建設、民族復興唱響青春之歌

交流團成員之一的立法會議員吳傑莊則表示，丁薛祥首次接見港澳青年訪問團，感到國家和領導人對港澳青年的重視和關心。他說，丁薛祥希望港澳青年積極融入國家發展大局，珍惜大好年華，追逐夢想，努力打拼，在強國建設、民族復興新征程上唱響青春之歌，書寫精彩人生。

吳傑莊認為，香港更應發揮獨特優勢，更好地與國際開展更廣泛和緊密的合作，充份發揮香港青年的巨大創意和發展活動，共同把國家建設得更美好。