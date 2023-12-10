區議會選舉2023｜藍白票箱咪搞錯　票數相同要抽乒乓球

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】區議會選舉在12月10日星期日舉行。新一屆區議會大幅改制，將由4組不同區議員組成每個區議會，當中只有兩個組別需要投票，分別是面向約430萬選民的地區直選，和以約2500名地區「三會」為選民的地區委員會界別選舉，另外則是政府委任議員，以及由新界鄉事委員會主席擔任當然議員。



一般市民可以在地方直選之中投票，而地區委員會委員除了能在地方直選投票，亦能在地區委員會界別投票。兩個界別的投票方式都不同，票箱顏色也不一樣，市民在投票時要留意。選民又要留意，今年區選開始投票時間為早上八時半，較之前區選遲一小時才開展投票。



早上8時半起投票 直選在圓圈內蓋剔號

地區直選的投票時間為12月10日早上8時半至晚上10時半，而地區委員會界別互選則由早上8時半至下午2時半。另外，設於設於懲教院所的專用投票站投票時間為上午9時至下午4時。至於投票地點，可參考郵寄的投票通知卡，而票站地址亦可以上選舉網站查閱。

地區直選的一般選民，投票的方法和以往一樣。選民到投票站出示身份證或指定替代文件，讓工作人員核實身份，即可獲發一張選票。選民在選票上選擇的1個候選人，在該人姓名左邊的圓圈蓋上剔號即可，選票放入藍色投票箱時毋須摺疊。

「三會」全票制 選擇人數要等同席位數目

至於地區委員會界別，「三會」委員在投票時，需要用黑色筆填滿所選擇的候選人姓名左邊的圓圈。要注意的是，揀選人數必須與該選區席位相同，填好的選票放入白色投票箱。

地區委員會界別選票式樣，地委界別選票必須投全票（選舉事務處網頁）

如果在內地的直選選民，希望在最近邊境的票站投票，減省往返時間，可以預約前往「鄰近邊境投票站」投票。屬於港島及九龍區的已登記選民，投票日會安排到香港道教聯合會鄧顯紀念中學投票，而新界的已登記選民則會在東華三院甲寅年總理中學投票。選舉事務處指有12976名選民登記，佔3.8萬個名額的34%。

鄰近邊境票站懶人包

兩個鄰近邊境票站位置（選舉事務處）

選舉事務處更安排接駁巴士往返上水火車站與兩個邊境票站，每3分鐘即有班車。

選舉事務處安排接駁巴士往返上水火車站與兩個鄰近邊境票站（政府新聞處）

至於地區委員會界別的選民，不能在「鄰近邊境投票站」投票，他們必須到十八區指定的地區委員會界別票站投票。

另外要留意的是，投票站會為年滿70歲人士、孕婦以及無法長時間排隊的殘疾人士，設立特別隊伍，減少他們的輪候時間，而其他一般選民則要排隊進入投票站。在投票站內亦設有座位，讓上述有需要人士輪候投票。如填寫選票有困難，可要要求票站主任或職員，在另一名票站工作人員見證下，按選民意向代為填劃選票。

請注意，投票站外設禁止拉票區，投票站內亦不能以任何方法與任何選民互通訊息，亦不能拍照、錄影及錄音，也不能代其他選民填劃選票，以及不能干擾其他選民。此外，投票站內不能展示或佩戴任何宣傳物品。投票站外或有獲准機構進行票站調查，選民是否參與純屬自願。

投票選民獲贈心意謝卡 票站旁設「打卡位」供拍照

選民在投票後，會獲贈一張由公務員設計的一張「政府心意謝卡」，繪畫全港各區著名景點及地標，寓意全港共同努力建設美好社區、美好香港。而投票站旁也設有「打卡位」，放置一個由選舉吉祥物「票箱寶寶」，即「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」為構圖的展板，讓市民可拍照留念。

同票數要抽乒乓球 2024年1月1日上任

地區委員會界別選舉雖然在下午2時半完結，但亦要等到地方直選完結後，才能同時開始點票。部份投票站在投票結束後會即時轉為點票站，其他不會轉為點票站的投票站，會先上鎖密封票箱，再送往指定點票站點算。公眾人士可以在點票站的公眾範圍觀看點票過程，位置有限先到先得，點票過程可以拍攝。

點票過程中，會將無效選票、問題選票和有效選票分開，再判斷問題選票是否有效，然後點算所有有效的選票。如果最多票數的候選人多於席位數目，就需要抽乒乓球決定。例如地方直選選區有兩席，有兩人同樣票數排第二，該兩人就需要抽乒乓球。

選舉主任會提供10個乒乓球，每個寫上1至10其中一個數字，然後全數放入一個不透明的空袋內。以上述兩人同樣第二多票為例，其中一人首先抽出一個乒乓球，讓選舉主任記下數字，再將乒乓球放回袋內，讓第二人同樣抽出一個乒乓球。數字較大的人獲勝，如果兩日數字相同，則進行第二輪抽籤，直至抽出當選人。

當選的區議員有4年任期，由2024年1月1日至2027年12月31日。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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